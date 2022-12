Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov neugodno se iznenadio tijekom posjeta Švedskoj kada je saznao da se ondje nalazi WC kojim se koriste i žene i muškarci.

Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, nastupio je u srijedu na jednoj tribini te je tom prilikom pokrenuo temu rodne raznolikosti. Govoreći o iskustvima koja je doživio na Zapadu, kazao je kako se neugodno iznenadio kada je shvatio da će morati koristiti WC u Švedskoj kojim se koriste i žene i muškarci.

"Tijekom sastanka OECD-a u Švedskoj, pitao sam gdje je zahod. Pokazali su mi vrata na kojima je pisalo WC. Upitao sam je li to ženski ili muški toalet, a oni su mi odgovorili 'nama je to sve zajedničko'. Nisam mogao vjerovati, ali baš tako je bilo. Nemate pojma koliko je to nehumano", rekao je Lavrov.

Snimku govora Sergeja Lavrova na tribini na Twitteru je podijelila agencija Nexta. Video je izazvao lavinu reakcija korisnika te društvene mreže. "Kad bi barem samo to bio njegov problem. Mislim da on ima sasvim druge probleme", objavio je jedan korisnik Twittera.

"Zbunjen sam, zašto on uopće traži toalet za gospodu?", stoji pod objavom.

