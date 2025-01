Pošta upozorava na jednu naviku "lukavih" kupaca: "Ovo se događa vrlo često"

Umjesto šetnje po trgovinama - skrolanje po internetu.



"Jako volim kupovati online jer sam radila u dućanima i vidjela sam kako se to isprobava, ostavlja po podu...", ispričala je Lorena.

"Ne da mi se baš hodati po centrima, gužve su", rekla je Dora te nadodala da barem jednom, dvaput mjesečno kupuje online.

Takve navike znače i povećanje posla za poštu i dostavne službe.

Svake godine Hrvatska pošta u prosjeku ima do 30 posto više paketa.

U posljednje vrijeme zauzeti su i povratima robe.

"Još od sredine studenog, pa skroz do sada, bilježimo veći broj paketa u povratu. To je naravno rezultat velikog priljeva paketa i taj je broj za 15 posto veći u odnosu na recimo sredinu godine", objasnio je Nikola Baras iz Hrvatske pošte.

Razloga za masovna vraćanja je nekoliko.

"Dobar dio kupnji koji se dogodi u studenom i prosincu su napravljanje kao impulzivne kupnje. Ima jako puno dobrih ponuda na web-u. Kupci odluče nešto kupiti i onda ako im paket kasni, ako se ne isporuči na vrijeme - za tjedan, dva tri, kada dođe oni ga ne preuzmu. Ili ne žele više platiti ili su našli neku drugu ponudu", rekao je Matej Javorek, direktor logističkog centra.

I dodaje, zbog jednostavnog i često besplatnog povrata, ljudi znaju naručiti više veličina, a zadržati jednu. I nije to jedina praksa lukavih kupaca.



"Događa se vrlo često da naruče nešto i to nose, ne možemo znati koliki je to postotak, i onda poslije sezone to vraćaju nazad. Jako puno trgovaca to jednostavno zanemaruje, jer na tu veliku količinu paketa još više bi im štetilo kad bi išli provjeravati svaki komad", objasnio je Javorek.

Ali i njima se staje na kraj. Ako otkriju takve kupce, pojedine web trgovine deaktiviraju račune. Neki građani vraćanje izbjegavaju.

"Gledam to kao neki dobar ulov, jer kad kupujem online, gledam da prođem jeftinije i povoljnije i onda poklonim nekome. Uglavnom ne vraćam jer mi se ne da navlačiti s dostavom", rekla je Marija.

Crni petak i blagdani su iza nas, ali online shopping groznica se nastavlja.

"Tijekom cijelog siječnja ćemo bilježiti povećan priljev paketa, obzirom da brojne trgovine imaju zimske rasprodaje, ali kolege su spremne, ovdje u sortirnici radi oko 500 kolega u tri smjene", rekao je Baras.

Pa tako, kažu iz pošte, svi mogu očekivati da će im paketi stići na vrijeme.

