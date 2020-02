Da je sve u životu stvar perspektive, ništa ne pokazuje bolje od priče bake Nade Vinšek (78), koja je u jeseni života odlučila postati – reperica.

Zbog bolesti se morala preseliti u starački dom u Sisku, ali umjesto da kuka i žali nad svojom sudbinom, ova najkul baka koju smo upoznali okrenula je brigu na veselje i postala reperica.

O baki punoj života koja slaže urnebesne rime proširio se glas nakon što joj je prošle godine na natjecanju talenata u staračkim domovima pobjeda izmakla za dlaku. I zato smo baki Nadi odveli mentora koji će njezin talent izbrusiti do savršenstva. Snimala je u studiju, fotografirala se za cover, a osječki reper Kandžija pomogao nam je da od bake Nade napravimo superbaku repericu!

Dok baka sluša Edu Maajku, Stoku, Nereda i Vojka, njezini domski kolege slušaju nju. Nada je u jednom sisačkom domu za starije istinska promotorica rap-žanra. Glazbu u ovom domu čuju svi, doduše, neki malo slabije.

"Nisam bila spremna za dom"

Ekonomistica po struci, Nada je 30 godina radila u tadašnjoj Službi društvenog knjigovodstva. U 68. godini njezine kosti zahvatila je artroza. Sve teže pokretna, pokušala je izdržati svakodnevni tempo, a tri godine poslije preselila se u sisački Dom za starije i nemoćne.

"Plakala sam cijeli dan. Nisam bila spremna za dom. Bila sam u komi i to je dosta dugo trajalo", priča nam Nada.

Puno čita, rješava križaljke u borbi protiv stresa. Red televizije, red kafenisanja. Nadin je to život posljednjih sedam godina, no ova baka ima neke skrivene talente.

"Inače volim recitirati i onda je mene na to ponukalo kao da je to sad neka recitacija uz glazbu i onda je to na koncu ispalo repanje i sad me svi zovu baka reperica", kaže Nada.

"Duhovita recitacija"

Baka reperica prošle je godine odnijela drugo mjesto na Supertalentu za starije od 65 godina. Nagrada je to koja sjaji jače od prvog mjesta.

"Kada smo mi vidjeli kako ona radi, mi smo inzistirali na tome da počne izvoditi to u javnosti, ona je jako samozatajna bila", objašnjava ravnateljica doma Ružica Čakširan.

Kaže, na natjecanju su njezinu pjesmu najavili kao "duhovitu recitaciju". Naša baka puno čita i još uvijek se po kavama skita, kaže stih Nadine pjesme koju je napisala prije četiri godine.

Povela nas je tako Nada u domski kafić te nam objasnila neke stvari.

"To sam ja za svoje unuke napisala ustvari. Da se zafrkavaju jer kako baka zna samo 'Zagorske brege' i 'Za svaku dobru reč', pa sam im htjela dokazati da ja mogu i repati. Najprije smo se svi tome da ne kažem ismijavali, kako sam ja to napisala i kaže mi sad jedan od unuka: 'Bako, pa ovo je super, ti znaš i za Eminema!' Pa ja rekoh: 'Što ti misliš, da ja ne slušam Eminema?!' Znam da najviše Afroamerikanci to repaju. E, sad sam ja malo slušala onog Đej Đija, jel tako? Tog repera sam nekako upoznala", priča baka Nada.

Kad smo je pitali je li čula za Kandžiju, prvo je odgovorila da joj nije poznat, no kad smo zapjevali "Donji Miholjac", odmah ga se prisjetila.

Šapnula nam je baka da bi rado vlastitoj pjesmi udahnula život i napravila to kako profesionalci rade.

Kako je protekao susret bake Nade i Kandžije, snimanje singla i fotkanje za cover, pogledajte u videoprilogu.

