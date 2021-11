Dok su heroji ginuli na ratištima kako bi Domovinu obranili od neprijatelja, glazbenici diljem Lijepe naše kroz pjesme su pokušavali opisati što se događa. Svi oni emotivno su željeli braniteljima podignuti moral.

"Vraćao sam se 17. kolovoza s mora i bio sam jedini auto koji ide u Zagreb autoputom, a kolone aviona i tenkova su išle u suprotnom smjeru. Valjda se u meni nešto skupilo i za dva, tri dana sam napravio pjesmu. U pjesmi je običan čovjek i običan strah i obična njegova ljubav bez politike", objasnio je Zrinko Tutić kako je skladao pjesmu Moja domovina.

"U to vrijeme mi smi svi bili, obitelj, djeca, susjedi, u mom podrumu skrivali se kad je bila uzbuna. U jednom trenutku nazvao me Stevo Cvikić, autor stihova, izrecitirao mi stihove i rekao probaj nešto napravit, i ja sam isti dan sjeo za gitaru i u 24 sata bila je pjesma kompletno gotova. Te okolnosti, bombardiranje, skrivanje, su bili itekako veliki motiv da ja kao skladatelj izrazim svoje osjećaje. Taj strah i neizvjesnost nas je motivirala. U tom trenutku to je bio jedini način da iskažem ono sto osjećam.

I dan danas me sreću ljudi, kojima se pjesma intenzivno emitirala i u rovovima i na ratištu, sretnu me, zagrle me, daju mi ruku, i kažu mi koliko im je ta pjesma u tim trenucima značila, motivirala, dala snagu da izdrže novo granatiranje. Strašni su to trenuci“, kazao je Vladimir Kočiš Zec o svojoj pjesmi Gospodine generale.

Koliko strašni su ti trenuci, najbolje znaju oni koji su rat proživjeli. Na domoljubne pjesme posebno su emotivni.

"Dojmila me Moja Domovina, ima još nekih koje su me dojmile i dan danas su mi u srcu i volim ih i sviram ih često. Oči mi se napune suzama, krene mi. Pogotovo ove dane mi je dosta teško", kaže branitelj Mihael. "Znam kod kuće slušati onda pustim kad me obuzme domoljublje, recimo to su ovi dani", ispričao je branitelj Vlado novinarki Dnevnika Nove TV Matei Drmić.

"To dirne i kad je bilo to ratište, kako su se ljudi borili, što su sve preživjeli. I onda se osjeća neki ponos", priča nam Janja. Najviše me dojmila pjesma Stoji grad. Zato što najbolje simbolizira Vukovar koji je pretrpio puno toga, evo sad vidimo da ima života u njemu i da stoji“, dodaje Josip.

"Bila su to vremena u kojima smo živjeli vrlo teška. Na ljudima se osjećala zabrinutost, nesigurnost, izgubljenost, teško je rastumačiti koja je prava inspiracija, kako nastaje jedno umjetničko djelo. Ali eto ja sam se negdje osjetio u toj situaciji da bi trebali dat poruku smirenja, poruku dobre volje, poruku nade. Htio sam prenijeti pozitivno razmišljanje, htio sam prenijeti poruku da ne može neko bombardiranje, fizičko uništenje iskorijeniti narod, da ga izbriše s područja na kojem živi“, zaključio je glazbenik Hrvoje Hegedušić.

