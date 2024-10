Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović o terorističkom napadu u Turskoj i tko bi mogao biti odgovoran

Tursku je u srijedu potresao teroristički napad. Eksplozije i pucnjava odjekivale su važnom vojnom tvrtkom. Poginulo je najmanje četvero ljudi. Za sada nije poznato - tko je odgovoran za napad.

Urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović komentirala je napad.

"Vrlo je teško govoriti s obzirom da turske vlasti još uvijek nisu priopćile tko je odgovoran za napad, a nitko nije preuzeo odgovornost. Ja tu ne bih možda, ali naglašavam možda, isključila neku operaciju pod lažnom zastavom s obzirom da je riječ o avioindustriji koja proizvodi civilne i vojne letjelice te vojne sustave", rekla je Petrović.

Naglasila je da su dosad terorističke napade izvodili kurdski militanti, islamska država i ekstremističke ljevičarske skupine.

"Neki izvori kažu da je moguće da je riječ o kurdskim militantima, a ako je to točno onda je riječ o Kurdistanskoj radničkoj partiji (PKK) koji je u Turskoj zabranjen i koji se od bori za svoja politička prava, odnosno politička prava Kurda", naglasila je.

Prije 12, 13 godina njihov vođa koji je bio na robiji pozvao je na mir da oružje utihne i da radi politika. Erdogan koji je tada bio premijer to je prihvatio s velikom rezervom i skepsom.

"Čak i Turska obavještajna služba sklopila je tajni ugovor s njima i to je nazvano takozvani Proces iz Osla, koji brzo propao, ti napadi su se nastavili kao i njihove terorističke aktivnosti", rekla je Petrović.

Istakla je da oni imaju ogranak u Siriji, s tim ako su oni to napravili to nije taj ogranak, njih 2000 je u ilegali u Turskoj, a kako je rekla Petrović jako je zanimljivo da su prije nekoliko godina osnivali i svoju ćeliju i ogranak u Iranu.

"Znam da su Erdogan i iranske vlasti razgovarali kako zapravo njih ugušiti i kako ih uništiti. Očito nisu uspjeli i ukoliko je to napravio PKK onda bih rekla da je to napravio njiho ogranak PJAK i onda to treba gledati u kontekstu svih ovih zbivanja na Bliskom istoku", rekla je Petrović.

Na pitanje ima li današnji napad poveznicu s nekim od prijašnjih terorističkih napada u Turskoj naglasila je da ukoliko su ovaj napad izveli Kurdski militanti onda ima.

