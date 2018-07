Splićani će u utorak svog sugrađanina uz molitvu i njegove pjesme ispratiti od Trga Frane Tuđmana preko Rive do gata sv. Nikole, gdje će u 19:50 katamaranom Jadrolinije koji je osigurala Vlada Republike Hrvatske isploviti prema Veloj Luci.

Iz Grada Splita izvijestili su kako je danas održana sjednica Organizacijskog odbora za sutrašnji (utorak, 31. srpnja) ispraćaj Olivera Dragojevića. Sjednici su prisustvovali predstavnici Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i Hrvatske glazbene unije te Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Lučke kapetanije i Turističke zajednice.

"Ispraćaj Olivera Dragojevića počinje u 18:50 sati na Trgu Franje Tuđmana, nakon obreda u krugu obitelji, prijatelja i suradnika u crkvi svetog Frane na Obali - hrvatskom panteonu u kojem su mir i spokoj našli velikani koji su ispisali hrvatsku i europsku povijest: splitski klerik i kroničar Toma Arhiđakon, otac hrvatske književnosti Marko Marulić, pjesnik Jerolim Kavanjin, kapelnik splitske katedrale i skladatelj Ivan Lukačić, veliki državnik i gradonačelnik Ante Trumbić te drugi velikani koji su obilježili povijest našeg grada, Dalmacije i Hrvatske.

Također, u organizaciji Hrvatske glazbene unije uz suradnju s Vladom Republike Hrvatske, nadležnog Ministarstva kulture, Splitsko-dalmatinske županije, Grada Splita i ostalih institucija u Hrvatskom narodnom kazalištu u 11 sati održati komemoracija uz nazočnost obitelji, prijatelja i suradnika Olivera Dragojevića te državnih, županijskih i gradskih dužnosnika", navedeno je u priopćenju iz Grada Splita.

Podsjetimo, Vlada Republike Hrvatske proglasila je utorak, 31. srpnja, Danom nacionalne sućuti u povodu smrti Olivera Dragojevića. Nacionalne zastave na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i lokalne samouprave bit će spuštene na pola koplja.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban danas je kazao kako će tijekom dana Oliver Dragojević biti proglašen počasnim građaninom.

Važne informacije za one koji planiraju otići na pogreb u Velu Luku

Pogreb će se održati u srijedu u 18 sati u Veloj Luci, na mjesnom groblju sv. Roka. Načelnica općine Vela Luka Katarina Bikić izjavila za Hinu da će se večeras održati zadnji organizacijski sastanak na kojem će još jednom utvrditi sve pojedinosti. Rekla je da je velik interes građana za pogreb te poručila onima koji eventualno namjeravaju u srijedu biti na Oliverovom pokopu da im je najbolje iz Splita krenuti trajektom u 10:15 sati, da će u Veloj Luci biti u 13:15 sati i imati dovoljno vremena za pripremu do pokopa.

"Svi smo svjesni da pogreb neće ostati samo u okvirima obitelji i prijatelja. To će biti zaista teško. Trenutno smo u pregovorima s Jadrolinijom da se uvede još koja izvanredna linija za sve one koji žele doći, a nisu s Korčule. Tijekom pogreba će se služiti sveta misa po velolučkim običajima. Mještanima koji namjeravaju doći na pogreb savjetujemo da ne dolaze automobilima, a oni koji trebaju njima doći, jer stižu iz udaljenijih mjesta, molimo da ih ostave u centru mjesta te potom pješače do groblja jer će za vozila promet biti zatvoren", poručila je Bikić.

Marija Zaputović iz Jadrolinije Hini je o dodatnim linijama za Vela Luku kazala da je za sada samo Grad Split zatražio dodatni katamaran koji će prevesti Oliverov lijes, obitelj i prijatelje na otok, dok za druge izvanredne linije još nemaju upita. Rekla je da u srijedu iz Splita za Vela Luku imaju dvije linije i to trajekt koji polazi u 10:15 sati, a na odredište stiže u 13:15 sati, te jedna katamaranska linija koja će na Korčulu stići oko 17:30 sati.



"Uspjeli smo usred sezone naći taj jedan katamaran, a da vam ne govorim koji je to bio napor jer nam je svih 50 brodova zaposleno na svim linijama u sezoni i obvezni smo održavati sve te linije", kratko je rekla Zaputović.

Velikan hrvatske popularne glazbe umro je u nedjelju u splitskoj bolnici, u kojoj je izgubio bitku od teške bolesti s kojom se proteklih godinu dana nosio u tišini, strpljivo.