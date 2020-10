Oleg Butković u Dnevniku Nove TV otkrio je bi li stao pred istražno povjerenstvo oko afere Janaf te osjeća li se namagarčeno zbog odlaska u Klub.

HDZ još nije dao zeleno svjetlo za osnivanje istražnog povjerenstva oko afere Janaf, a na današnjoj sjednici Predsjedništva HDZ-a povjerenstvo se također našlo kao jedna od tema.

O svemu smo razgovarali sa potpredsjednikom HDZ-a Olegom Butkovićem. Na pitanje je li ih strah povjerenstva, Butković kaže da se ne boje ničega.

"U ovom trenutku postavlja se pitanje je li povjerenstvo u skladu sa Ustavom i zakonom. Povjerenstvo koje bi ispitivalo rad pravosudnih tijela, DORH-a, ne znam koliko bi to smisla imalo. Već postoji nekoliko saborskih odbora koji to rade. Imamo i povjerenstvo koje prati borbu protiv korupcije. Ti odbori već mogu i preispitivati i raditi određena pitanja. Svako istražno povjerenstvo se formira za jedno određeno pitanje. Mi se ničega ne bojimo. No nećemo dozvoliti politizaciju i dovoditi u pitanje rad neovisnih tijela", rekao je Butković. On osobno, kazao je, ne bi imao problem stati pred povjerenstvo.

"Ja mogu uvijek odgovoriti na sva pitanja kao što sam i do sada odgovarao", rekao je.

Objasnio je kako je završio u famoznom Klubu u Slovenskoj.

"Ja sam više puta rekao. Ja sam u tom Klubu bio. To nije bilo za vrijeme korone. Bio sam s kolegama iz Vlade. Bio je to jedno neformalno druženje. Nas četiri. Nisam ostavio mobitel na ulazu. Gdje sam prvi puta pobliže upoznao gospodina Kovačevića. Nisam znao da se rade bilo kakvi izvidi. Što govori u prilog tome da su te istrage neovisne. Da sam tamo vidio bilo što nemoralno i nenormalno , napustio bih taj klub odmah", rekao je.

"Moja percepcija je bila da se radi o jednom zavičajnom klubu. Da je to neformalno druženje i na to sam se odazvao", dodao je i priznao da se kartao.

Priznao je da mu je iz današnje perspektive žao što je tamo išao te da treba voditi računa o tome gdje se zalazi.

"Nisam namagračen. Istrage su tajne. Takve stvari nisu u domeni da ih bilo koji ministar zna", rekao je.

Komentirao je i posljednje istupe predsjednika Zorana Milanovića.

"To je njegov izričaj, ali osobno mislim da bi možda trebalo ipak drugačije komentirati", rekao je Butković i dodao kako nije točno da HDZ šuti te da odgovaraju na sva pitanja.

Na pitanje je li vrijeme da netko u Poreznoj upravi da ostavku, s obzirom na otkriveni nesrazmjer imovine i primanja Draga Kovačevića.

"Pitanje porijekla imovine je nešto o čemu bi trebala voditi računa Porezna uprava. To su postupci koji se rade i koje se vode. Je li Porezna trebala reagirati, po meni jest. Ne samo u tom slučaju nego gdje god vidi nesrazmjer imovine i primanja", rekao je, ali nije htio odgovoriti na pitanje je li netko trebao dati ostavku.

"Ne bih išao tako daleko. Da je netko osobno odgovoran. Smatram da je trebalo reagirati", rekao je.

Dodao je da se HDZ priprema za lokalne izbore te da se nada kako će do prosinca završiti proces unutarstranačkih izbora kako bi javnosti predstavili kandidate za župane, gradonačelnike i načelnike. Kandidata za Rijeku, kaže imaju, ali ne želi otkriti ime.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr