U cijeloj Europskoj Uniji bore se ljubitelji tetovaža, ali i oni koji ih izrađuju. Unija im, naime, želi ograničiti korištenje boja zbog opasnog utjecaja kemikalija. U praksi su zelena i plava opasne boje za tetoviranje.

Za trajni ukras na koži, sve češće biraju se boje. Sada bi, kažu tattoo majstori, neke od tih boja mogle biti zabranjene u Europskoj uniji.

"Uklonili bi se zeleni i plavi pigmenti, ali to nije samo da su zelene i plave boje, nego cijeli spektar. To bi smanjilo boje koje se danas koriste na samo žute, smeđe, narančaste i crvene", kazala je Toni Mažuranić, tattoo majstorica.

Pa su se majstori diljem Europe ujedinili i pokrenuli peticiju da do toga ne dođe.

"Ja smatram da bi sam klijent trebao odlučiti da li želi koristiti određeni pigment ili ne", kaže Mažuranić.

Upravo to kaže i Edi koji ima 30-ak tetovaža. Tako je na sebe stavljao crvenu tintu koja najčešće uzrokuje alergije.

"Ja se točno sjećam kad sam išao raditi ovu crvenu da mi je tattoo majstor predložio da se odem tesitrati. Obavio sam testiranje i nisam izazvao nikakvu reakciju i onda smo krenuli s tim crvenim", kaže Edi.

No kemikalije za koje Europska unija traži da se smanji udio u tinti, mogu uzrokovati i druge probleme.

"S obzirom na to da boja ide u dublje slojeve kože, potencijalno imunološke stanice, pojedu tu boju i prezentiraju je limfnim čvorovima. Na taj način eventualno potencijalno može doći do nekog nastanka karcinoma. No nema povezanosti s karcinomima na koži", kaže Iva Dediol, dermatovenerolog pri KBC Sestre Milosrdnice.

U europskom parlamentu se o tome raspravlja već godinama, kaže zastupnik Sokol reporterki Dnevnika Nove TV Srni Bijuk. Uredba bi trebala stupiti na snagu od 4. siječnja iduće godine, ipak uz iznimku plavog i zelenog pigmenta.

"Za njih će se to ograničenje udjela primjenjivati od 4. siječnja 2023. Što znači da su dobili dodatnih godinu dana da nađu zamjenu za te tvari", kaže zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol.

Zamjene za plavu i zelenu još nema. Pa tattoo majstore brine da će klijenti ići izvan granica Europske unije.

"Ja sam tip osobe - ako se to zabrani u Hrvatskoj, ću otić u Srbiju i napravit ću", kaže zaljubljenik u tetovaže Edi.

Ili će neki pronaći alternativu u tetoviranju na crno kako bi dobili zabranjene boje.

