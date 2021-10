Zbog zanemarivanja u Puli je umro 15-godišnji dječak. Roditelji su na krim obradi, a u Dnevnik Nove TV s detaljima mučnog slučaja javila se reporterka Lina Dollar.

Prije dva dana u policiju iz pulske opće bolnice stigla je dojava da je preminulo dijete. Izvidima je utvrđeno da je dijete umrlo od posljedica zanemarivanja i nebrige o njegovom zdravlju. Kako neslužbeno doznajemo dijete je imalo dijabetes koji nije adekvatno liječen, izvijestila je reporterka.

"Dijete se loše osjećalo posljednjih mjeseci, izuzetno je gubio na kilaži. No, uz sve to roditelji ga nisu odveli liječniku. Učinili su to kada je već bilo prekasno. Kako neslužbeno doznajemo majka je zvala Hitnu pomoć da dijete ne diše. Reanimacija je započela već u njihovoj kući, a nastavljena u bolnici. Dijete je nakratko vraćeno u život, stabilizirano, no nije mu bilo spasa i nakon par sati je umrlo. Što se točno dogodilo pokazat će obdukcija kao i dodatni toksikološki nalazi", kazala je Dollar.

Roditelji su oko 17 sati ispitani u županijskom državnom odvjetništvu, najprije majka, a zatim otac te su vraćeni u pritvorsku jedinicu.

"Kako nam je iz ministarstva socijalne skrbi potvrđeno roditelji nisu od prije poznati centru za socijalnu skrb, no nakon ovog događaja troje malodobne djece izuzeto je iz obitelji. Kako neslužbeno saznajemo roditelji su pripadnici vjerske zajednice Hare krišna. No, više informacija o svemu znat će se uskoro", zaključila je reporterka Dnevnika Nove TV.

