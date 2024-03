Vlasnik tvrtke za koju radi vozač kamiona koji je sudjelovao u strašnoj nesreći: "Čovjek je u šoku i plače"

Ranom zorom u četvrtak se vozač kamiona u Zagrebu priključio na autocestu A3. Krenuo je u Slavonski Brod, no do tamo nije stigao jer u sedam sati i petnaest minuta ta vožnja završava nedaleko od Novske i to stravičnom prometnom nesrećom. Kamion je sa stražnje strane naletio na osobni automobil, a u tom su sudaru poginuli žena i muškarac iz automobila.

Na mjesto nesreće stigao je i vlasnik tvrtke za koju radi vozač kamiona.

"Išao sam na posao i nazvali su me iz firme da se javio vozač i da je doživio nesreću. Zvao sam ga istog časa. Čovjek je u šoku, plače. On je udario u zadnji kraj tog osobnog vozila na desnoj prometnoj traci. Kamion je sporo vozilo jer ima limitator zbog kojeg može voziti maksimalno 85 km/h. Zašto je to vozilo stajalo na voznoj traci ili se kretalo izuzetno sporo, ne znam. To će utvrditi istraga", rekao je Zdravko Juričić.

Pročitajte i ovo Nastavlja se suđenje Jurio 136 km/h Dubravom, ozlijedio jednu osobu i izazvao štetu od 730.000 kuna, vještak tvrdi: Imao je sinkopu

Nesreća se dogodila na glavnoj žila kucavici koja spaja istok i zapad Europe. Cesta je to duga stotine kilometara i, kao svaka autocesta, dosadna i monotona. I nakon kilometara i kilometara vožnje, dolazi do pada koncentracije a tada se ovakve nesreće nažalost i događaju. Naziva se i ukletom cestom jer je na njoj puno ljudi izgubilo živote.

Policajac o najčešćim uzrocima nesreća

Unatoč brojnim upozorenjima, vozači i dalje ginu, a o crnim prometnim statistikama je s Nikolom Milasom, pomoćnikom voditelja Službe prometne policije, razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

"Autocesta A3 nije proglašena crnom točkom. To je autocesta kojom dnevno prometuje najveći broj vozila pa i ne iznenađuje da se na njoj događaju brojne prometne nesreće", objasnio je Milas.

Pročitajte i ovo Brojni komentari Bivša splitska gradska vijećnica otkrila kolika joj je bila plaća: "Ljudi mi govore da sam se dobro uhljebila, a ne znaju..."

Što se tiče usporedbi s prošlom godinom, u prva dva mjeseca ove godine bilo je 289 teških prometnih nesreća.

"Poginulo je osam osoba više u odnosu na prošlu godinu, tako da nam je s te strane statistika negativna", rekao je.

Pročitajte i ovo Manji računi Ukida se vodni doprinos: Pogledajte koliko ćete godišnje uštedjeti na vodi

Milas je vozačima dao i savjete za sigurnije vožnju.

"Brzinu treba prilagoditi stanju i uvjetima na kolniku, bez obzira na ograničenje od 130 km/h. Policija nastavlja s pojačanim postupanjima radi suzbijanja prekršaja koji dovode do teških prometnih nesreća, a ponajprije bih istaknuo četiri najčešće ubojice u prometu: nepropisna brzina, vožnja pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela", zaključio je.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr