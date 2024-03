Jurio 136 km/h Dubravom, ozlijedio jednu osobu i izazvao štetu od 730.000 kuna, vještak tvrdi: Imao je sinkopu

Nastavlja se suđenje Bošku Dimitrijeviću, 69-godišnjem poduzetniku koji je 2021. godine vozio Audi brzinom od 136 km/h duž zagrebačke avenije Dubrava, izazvavši sudar s parkiranim vozilima na nogostupu i ozlijedivši jednu osobu.

Danas je šest sudskih vještaka svjedočilo, odgovarajući na pitanje može li osoba bez svijesti, u slučaju sinkope, pritisnuti papučicu gasa do daske. Prema Jutarnjem listu, predstavnica optužbe je pitala vještaka Srećka Hlišća o uzrocima nesreće.

Hlišć je izjavio da "uzrok nije prometno-tehnički" te je dodao da ne može objasniti zašto okrivljeni nije ostao u lijevoj traci već je naglo skrenuo udesno pri visokoj brzini, što je rezultiralo podrhtavanjem vozila prilikom prelaska s asfalta na betonske ploče uz tramvajsku prugu. Istaknuo je da takvo ponašanje nije uobičajeno kod prosječnog vozača te naglasio da brzina nije sama po sebi uzrok nesreće.

Nije bio bez svjesti u vrijeme nesreće

Vještaci Petar Škavić i Hrvoje Pintarić su bili zaduženi za analizu medicinske dokumentacije Dimitrijevića. Tužiteljica je bila zainteresirana za to da li aritmija, koja mu je dijagnosticirana, uvijek dovodi do gubitka svijesti. Vještaci su objasnili da svaka aritmija ne mora nužno dovesti do gubitka svijesti te da postoje različite vrste aritmija, ali one iz Dimitrijevićeve dokumentacije mogu biti takvi poremećaji koji bi mogli uzrokovati gubitak svijesti.

Pintarić je dodao da su u Dimitrijevićevoj anamnezi primijetili sinkopu u studenom 2020. godine te da su obavljeni pregledi i dijagnostički testovi, kao što su EKG i ergometrija, koji su otkrili i sarkoidozu. Iako su ti faktori mogli dovesti do sinkope, nije nužno da su uzrok, ali je klinički vrlo vjerojatno da su aritmije postojale i prije.

Sudsko-medicinski vještak Davor Mayer naglasio je da osoba u besvjesnom stanju nije sposobna pritisnuti papučicu gasa do daske te da se to može učiniti samo ako je osoba svjesna. Istaknuo je da je ovo dobro poznato svakom vozaču i da Dimitrijević nije bio bez svijesti u vrijeme nesreće.

Specijalist sudske medicine i patološke anatomije, Josip Škavić, zaključio je da, uzimajući u obzir sve, nije moguće s potpunom sigurnošću tvrditi niti isključiti da je Dimitrijević doživio sinkopu tijekom vožnje. Njegovo ponašanje u vožnji, kao i opis načina kretanja automobila, sugeriraju da je moguće da je došlo do poremećaja svijesti kod vozača u vožnji.

Izazvao štetu od 730.000 kuna

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je u listopadu 2021. godine podiglo optužnicu protiv Boška Dimitrijevića, optužujući ga da je 26. travnja oko 14:30 sati vozio Audijem A5 brzinom od 136 kilometara na sat u Ulici Dubrava te je izgubio kontrolu nad vozilom. Dimitrijević je udario u nekoliko parkiranih automobila i izlog trgovine, a zatim se prevrnuo na krov.

Tužiteljstvo je zatražilo produljenje privremene mjere oduzimanja Dimitrijevićeve vozačke dozvole. Optužnica ga tereti za uzrokovanje velike imovinske štete, procijenjene na preko 730.000 kuna, uključujući oštećenje vozila i staklenog izloga trgovine. Dimitrijević se branio tvrdnjom da je izgubio svijest prije nego što se dogodila prometna nesreća, tvrdeći da nije bio sklon prekršajima i uvijek je vozio po propisima.