Ima građana koji će i večeras spavati bez krova nad glavom, a noći su sve hladnije. U Majskim Poljanama s jednim od njih razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Već je 15. dan od potreda, a mnogi su i dalje bez krova nad glavom. Među njima je i Milorad Meandžija. Kuća mu je do temelja srušena. Trenutačno spava u hladnom sobičku kod prijatelja.

"Imam tu gore prijatelja koji ima kuću, nije razrušena. U sobici sam, nema grijanja. Meni je isto u sobi ili vani, ista je temperatura", kaže.

Kontejner je tražio, ali, kaže, svi samo obećavaju.

"Gdje god sam se za kontejner obratio, svi obećavaju, ali nitko ništa. Bio sam u Stožeru danas da me uvedu u evidenciju, rekli su 'bit će, bit će'. Kažu da kontejnera ima. Tražio sam to za danas, noći su sve hladnije, ne znam dokle mogu izdržati", govori Milorad i skromno dodaje: "Hladno mi je. Mogu trpiti dosta, ali to nije rješenje. Samo tražim da nisam pod otvorenim nebom. Po noći šetam po vani da se zagrijem."

S rodne grude, kaže, ne bi odlazio.

"Tu sam rođen, volim tu biti pa makar što bude. Ne bih htio otići odavde. Nisu mi ponudili smještaj. Treba svakome pomoći, ali tražim i za sebe. Ne bih nigdje išao, da i bude neko preseljenje, ne bih otišao. Samo kontejner, to je sve što tražim", kaže.

Živi od 800 kuna mjesečno.

"To imam od socijalne skrbi. Znam da ima puno razrušenih kuća i razumijem da oni ne mogu stići na sve strane... Pitanje je hoće li biti obnova", kaže Milorad.

