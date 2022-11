Najprije treba dobro procijeniti situaciju, poručio je ministar obrane Mario Banožić komentirajući jučerašnji pad raketa na teritorij Poljske. Osvrnuo se i na istragu pada drona u Zagrebu, ali i na optužbe predsjednika Republike Zorana Milanovića na njegov račun.

Zapadne zemlje oprezne su u vezi s okolnostima pada rakete na selo Przewodow na jugoistoku Poljske, nedaleko od Ukrajine. Ne imenujući krivce u prvi mah, odlučili su da će "ostati u kontaktu kako bi ovisno o istrazi utvrdili sljedeće korake".



Pad rakete komentirao je ministar obrane Mario Banožić te istaknuo da ''najprije treba dobro procijeniti situaciju''.

Mnogo toga se, kaže, promijenilo od trenutka kad je dron pao na zagrebačkom Jarunu te se ''u političkom smislu uozbiljila situacija''. ''Mnogi tada nisu bili svjesni što se događa na tlu Ukrajine'', rekao je ministar, koji sudjeluje na međunarodnoj konferenciji o sigurnosnim izazovima za Europu u organizaciji RACVIAC-a - Središta za sigurnosnu suradnju, uz potporu hrvatskog ureda Zaklade Konrad Adenauer (KAS) i Europskog centra za sigurnosne studije "George C. Marshall".

''Vidimo kroz izjave NATO-a i članica što se događa. Situacija je neusporediva. Treba pustiti da istraga obavi svoj posao, a onda vidjeti na koji način pristupiti problemu'', kazao je Banožić, javlja N1.

Upitan za razne teorije koje su se pojavile u javnosti nakon pada drona u Zagrebu, kazao je da su teorije jedno i da mu je žao što su mnogi tada izlazili u javnost s teorijama koje su se pokazale pogrešne, a nisu se naknadno ispričali.

Istaknuo je kako se nada da će Poljska jasnije pristupiti problemu te naglasio da je sada najbitnije prikupiti relevantne ifnormacije, a siguran je da DORH vodi istragu oko drona koji je pao na Jarun.

Upitan za najnovije kritike predsjednika Republike Zorana Milanovića, Banožić je kazao da ga je predsjednik nekoliko puta ''optužio za teška kaznena djela i nije se ispričao pa će tako vjerojatno i za ovo''.

''Republika Hrvatska podržava Ukrajinu. Kada govorimo o tim odukama, one su donesene pod klasifikacijskim oznakama i ne komentiraju se u javnosti. Zašto ih predsjednik komentira, neka on pojasni. Zanimljivo je da on ne komentira svoje korištenje vojnih resursa, a kad je riječ o nečem od strateškg interesa za RH, to komentira'', kazao je Banožić.