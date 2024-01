U zgradu na tajnoj lokaciji ušla kamera Dnevnika Nove TV: Istražitelji zaštićena identiteta otkrivaju o čemu se radi

U zgradi na tajnoj lokaciji sjede porezni istražitelji zaštićena identiteta i češljaju porezne muljaže. Od iduće godine njih osmero isključivo će istraživati prikrivenu imovinu poreznih dužnika.



Većina građana, tvrdi šef središnjeg ureda Antun Matković,

i nije tako kreativna.

"Vozi bjesni auto ima veliku imovinu a na sebi nema ništa. Vole nekako to da ostane u obitelji, kum, prijatelj teško da će sada ostaviti nekom nepoznatom. Nekad je zanimljivo vidjeti kako se snalaze naši istražitelji i kako dolaze do nekih podataka", dodao je.

Nagazit će istražitelji i one domišljate koji skrivaju novac u kriptovalutama.



"Za tu osobu ćemo zatražiti od kriptomjenjačnica da nam daju podatke o prometu na njegovom računu, stjecanja otuđenja isključivo će se tražiti za određene osobe", objasnio je.



Listu srama automatski slaže sustav. Na njoj su tvrtke, bivši i sadašnji nogometaši, odvjetnici. Poreznih dužnika više je od 34 tisuće. Dužni su državi vrtoglavih 1.3 milijarde eura.



"Gdje imamo saznanja onda uputimo kolegama u samostalni sektor gdje onda oni sa istražnim alatima utvrđuju da li je stvarno došlo do sakrivanja imovine i preusmjeravanja novčanih tijekova", rekao je Igor Borošak.



S liste srama nemoguće ih je ukloniti dok ne plate dug.



"Porezna uprava je u prošloj godini izdala 454 tisuće mjera prisilne naplate od kojih je uključen dug od 2,2 milijarde eura i od toga je prisilno naplaćeno 50 posto duga", ispričao je Borošak.



U posljednje četiri godine porezna je uspjela naplatiti 98 posto dugovanja. Imaju rok od šest godina, ako ga probiju sve pada u zastaru.

Da do toga ne dođe novosonovani ured češljat će sve

do zadnjeg detalja.



"Tijela kaznenog progona mogu u postupku oduzeti imovinu za koju utvrdimo da je stečena na taj način i tu je izdana i naplata jer ta imovina je zamrznuta do okončanja sudskog postupka i iz te imovine se naplaćuje dug", opisao je Matković.



S prvim danima nove godine odzvonilo je i onima koji otvaraju

nove tvrtke a na starima ostavljaju dugove. Do sad je bila potrebna, kaže ministar financija Marko Primorac, samo izjava ovjerena kod javnog bilježnika, da nema poreznog duga. I tu se lovilo u mutnom.



"Sustav trgovačkog suda nije bio povezan sa poreznom upravom. Od sada to više neće biti moguće. Od stupanja na snagu novog zakona ti će se podaci provjeravati registri će biti upareni i svatko tko ima dugovanja neće moći niti preuzeti niti otvoriti drugu tvrtku", dodao je Primorac.



Afera megadirektor sa više od 300 poduzeća i ogromnim poreznim dugom, tvrdi ministar, bio je okidač koji je pokrenuo cijelu priču, ali naravno i pritisak iz Bruxellesa.

