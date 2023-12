Bankar osuđen na doživotni zatvor, oduzeta mu i sva imovina: Pronevjerio je ogroman novac

Kinu potresaju afere antikorupcijske kampanje koju je pokrenuo predsjednik Xi Jinping. U posljednjem od mnogobrojnih suđenja osuđen je bivši voditelj podružnice Bank of China u južnoj Kini od 1993. do 2001., Xu Guojun.

Guojun je osuđen na doživotni zatvor zbog optužbe da je, s još dvojicom bivših zaposlenika iste banke, pronevjerio 2,3 milijarde juana, odnosno oko 325 milijuna dolara. Bankari su optuženi za iskorištavanje sustava upravljanja zajmovima kako bi dobivali lažne zajmove.

China handed a life sentence to a former Bank of China Ltd. manager, Xu Guojun, who was repatriated from the U.S. two years ago for his involvement in one of the Asian nation’s biggest bank frauds https://t.co/biQPmvjgrM