Rafael Krešić, odvjetnik i bivši sudac Općinskog suda u Zagrebu, komentirao je za Dnevnik Nove TV tučnjavu na Platku i policijske odluke koje su donesene u vezi s njom.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić je o tučnjavi na Platku razgovarao s Rafaelom Krešićem, odvjetnikom i bivšim sucem Općinskog suda u Zagrebu. Na početku je Mikić rekao je da je zbog incidenta prekršajno prijavljeno pet osoba, među kojima je, istaknuo je, i pročelnik HGSS-a Rijeka. "Policija mu stavlja na teret da je upravo on osoba koja prilazi s leđa muškarcu u crnoj jakni, povlači ga i baca na pod", rekao je Mikić.

Kada bi policija odmah podnijela kaznenu prijavu? "Prije svega bi se to dogodilo da je teška tjelesna ozljeda uistinu nastala. Nastanak teške ozljede nije jedina okolnost koju će policija imati u vidu. Može ostati na lakšoj, ali s pokušajem da se nanese ozljeda druge naravi", rekao je Krešić.

Mikić ga je zatim pitao koliko je za ovaj slučaj bitno što su akteri, kako su izvijestili iz policije, bili vidno alkoholizirani.

"To im nije ni na koji način otegotna ni olakotna okolnost. Osoba se u takvo stanje dovede sama. Ako se ovakva situacija dogodi u stanju pijanstva, to nije niti otegotno niti olakotno", odgovorio je Krešić.

"Dinamika odvijanja događa je okolnost koju apsolutno treba cijeniti kod kvalifikacije djela. I kada ne nastane teška tjelesna ozljeda, iz samih okolnosti ozljeđivanja – iz činjenice kolikom se fizičkom snagom zadaju, kolika je njihova lokalizacija, jesu li udarci u glavu ili tijelo, u kakvom je stanju osoba koja ih prima – će policija ili državni donijeti odluku o kvalifikaciji događaja", dodao je.

Reporter Dnevnik Nove TV je spomenuo i činjenicu da su muškarci koji su sudjelovali u tučnjavi na skijašku stazu stiglu u BMW-u, što je policija okarakterizirala kao komunalni prekršaj.

"Nisu pogriješili. Policija je u pravu i to je prekršaj koji je očito komunalne naravi. Policija za to ne može izreći veći kaznu od one koja je zakonom propisana. On je neobičan, on je obijestan, on je bezobrazan, ali je samo prekršaj", rekao je Krešić.

Komentirao je i činjenicu da je policija potvrdila da su sukob započela tri MMA borca koja su autom došla na skijalište, ali da su prekršaj počinila i dva napadnuta muškarca.

"Zakonski gledano, svatko je dužan takav sukob izbjeći i ukloniti se od takve situacije ako je to moguće. Naravno da svatko ima pravo na nužnu obranu i u situaciji nužde se smije braniti pa i na način koji će biti fizičke naravi, vodeći da ne nanese veću štetu nego mu je prijetila", rekao je Krešić.

Mikić ga je zatim pitao o raspletu ove priče.

"Prema svemu sudeći, rasplet će dati Općinsko državno odvjetništvo, a oni su ti koje ne veže policijska odluka o tome. Eventualno uz pomoć sudskog medicinskog vještaka koji će reći kakve su ozljede mogle nastati. U svakom slučaju, sud će donijeti državni odvjetnik", rekao je.

Na kraju je objasnio razliku između odluke o kaznenom i prekršajnom djelu.

"Razlika je prije svega u tome na kojem će se sudu suđenje odviti, visini i vrsti kazne. Na prekršajnom sudu to će biti novčana kazna, a na kaznenom to može biti i zatvorska kazna", zaključio je Krešić.

