Policija je jutros upala u stan ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata. Uhićeni ministar je ispitan u USKOK-u, a reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović razgovarala je s njegovim odvjetnikom Vladimirom Terešakom.

Ministar Horvat je ispitan i prevezen u pritvor. Terešak navodi da je Horvat aktivno iznosio obranu više od sat vremena.

"Ugrubo, na teret mu se stavlja da su u okviru programa pomoći malom i srednjem poduzetništvu određene tvrtke mimo natječajne dokumentacije i mimo bodova dobile sredstva preko reda, u iznosima koji se kreću od 50 do 100 tisuća kuna", objasnio je Terešak.

"Ministar je detaljno obrazložio način donošenja odluka. On je potpisivao odluke, no sastavljala ih je stručna služba i uprava ministarstva koju je vodila drugookrivljena Ana Mandac koju je on izabrao i kojoj je on očito vjerovao", dodao je i istaknuo da nije dobio uvid u spis prema kojem bi vidio tereti li Mandac Horvata.

USKOK ima određena saznanja. "Sva njihova saznanja se vuku iz pretrage mobilnog uređaja i ostale informatičke opreme drugookrivljenice", objasnio je Terešak.

Ranije je premijer Andrej Plenković komentirao kako je tajming događaja zanimljiv i uputio oštru kritiku DORH-u.

"Ja osobno držim da ovdje nije bilo mjesta ovakvom načinu postupanja, ne vidim zašto uhićenje aktualnog ministra za nešto što se događalo 2018. godine. Moglo se sve provesti redovnim postupkom - moglo ga se pozvati i zatražiti da se očituje. To je protek vremena i ne tereti ga se da je ikome niti sebi pribavio korist nego da je pogodovao nekome", objasnio je Terešak.

Imao informaciju da se prikupljaju podaci

"Ministar je imao informaciju da se prikupljaju podaci i izuzima dokumentacija iz ministarstva", rekao je i dodao da je Horvat sve podnio vrlo dobro, aktivno je iznosio obranu i ne osjeća se krivim.

"Hoće li ili u istražni zatvor ili ne, saznat ćemo uskoro, u 18:30 ide pred suca istrage gdje će se održati ročište uz argumente 'za' i 'protiv' određivanja istražnog zatvora", rekao je.

USKOK ga nije upoznao o detaljima zbog kojeg će zatražiti istražni zatvor.

"Pretpostavljam da će se raditi o točki 2., 'utjecaj na svjedoke i suučesnike'", zaključio je Terešak i dodao kako pretpostavlja da točka 3. - 'opasnost od ponavljanja kaznenog djela' neće ni biti argument za traženje istražnog zatvora.

