Potomci stradalih su neutješni: "Krv je tekla u potocima, ubijali su ih sjekirama i vilama dok su išli kroz grad"

Kao 15-godišnjak Križni put prošao je Ante koji se, kao dijete bez roditelja, držao vojske.

"Tako sam završio s njima, do Dravograda. Nemam ja dovoljno riječi da bi riječima mogao prikazati tu nesreću", prisjetio se Ante Klarić.



Zato i s 94 godine dolazi u Macelj obići masovne grobnice koje su dio Bleiburške tragedije.

"Moramo čuvati tu svijest, moramo prenositi tu istinu jer je iznimno važno biti svjestan svega što smo prošli kroz povijest", rekao je ministar branitelja Tomo Medved.



Potomci stradalih utjehu pronalaze na ovakvim mjestima.

"Tata je bio domobran, znači nije bio u nikakvoj tuđoj vojsci i rekao je 'sine cijele noći su ti tu pucali'... Svake godine u to vrijeme sam tužan", prisjeća se oca Stjepan Galović.

"Ovdje je...i teško biti i sretno..oprostite, emotivan sam", kazao je kroz suze Vladimir.

"Od mog oca je ubijeno 14-ero. U potocima je krv lila, ubijali su ih sjekirama kad su prolazili kroz Bjelovar", rekao je Ivica Pastuhović iz Jajca.



Od ubojstava u Maceljskoj šumi prošlo je 79 godina. Nađene su kosti 1247 žrtava, ubijen je i 21 svećenik i bogoslov.

"Ubijeni su kao ovce na klanju, zatrpani u jame i rovove kako se nikada ne bi saznalo gdje su. Istrijebljene su čitave obitelji. Ali, ako ljudi šute, zemlja progovara", rekao je mons. Mijo Gorski.

Obljetnica se od 2020. godine ne obilježava na Bleiburškom polju u Austriji. U počasnom bleiburškom vodu nadaju se da će se to uskoro promijeniti te idu na Ustavni sud.

"Uspjeli smo vratiti zemlju koju su nam nastojali uzeti protupravno, sad smo vlasnici 1/1. Taj prvi problem smo riješili. Ljudi žele Bleiburško polje i ne može se to promijeniti", rekao je Milan Kovač iz počasnog Bleiburškog voda.

"Razgovarat ćemo i dalje s austrijskim vlastima, međutim najvažnije je da ih učimo o tome kakva je bila hrvatska povijest i da poštujemo svaku žrtvu", rekao je Gordan Jandroković.



Tome bi mogao pomoći i muzej komunističkih žrtava koji zagovara Domovinski pokret.

"Rečeno mi je za početak će to biti koncipirano kao jedan dio hrvatskog povijesnog muzeja na Gornjem gradu, međutim cilj je da to bude nova, zasebna ustanova, no to ne ide preko noći", rekao je Stephen Nikola Bartulica iz Domovinskog pokreta.



Preko noći ne, ali uvjeravaju, do kraja mandata će biti.

