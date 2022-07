Zašto odlazi Zdravko Marić? Odgovor na to pitanje još pouzdano ne zna nitko osim samog Marića. On bi detalje s javnosti trebao podijeliti u četvrtak, ali nagađanja ne prestaju. Svoj je obol dao i njegov bivši šef Ivica Todorić.

Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić pridružio se spekulacijama oko odlaska Zdravka Marića iz Vlade Andreja Plenkovića.



''Analizirajući događanja vezana uz Marića najbliže sam stavu (neovisno o tome što govore Plenković i Marić) da je jedan od mogućih razloga Marićeve ostavke gubitak Republike Hrvatske u sporu protiv MOL-a na Međunarodnom centru za rješavanje investicionih sporova u Washingtonu (ICSID)'', podijelio je svoje mišljenje Todorić na Facebooku.



''Spor je pokrenuo MOL. Hrvatska će morati platiti između 250 i 300 milijuna eura plus kamate. Temeljita analiza ovoga slučaja razotkrila bi mnoge činjenice koje bi teško optužile Plenkovića za predaju INA-e MOL-u i upravo to se trebalo po svaku cijenu izbjeći'', napisao je Todorić.



''Isto tako to bi otvorilo priču o arbitraži vezanoj za Agrokor što bi još više kompliciralo poziciju Plenkovića'', smatra bivši vlasnik te kompanije i tvrdi: ''Kako bi izbjegao dramatične dokaze protiv sebe - pokušava sve staviti pod tepih, Plenković je planski pripremio najjaču moguću medijsku bombu da se spasi. Dakle, Marić odlazi da se pokuša spasiti Plenkovića.''



UŽIVO Plenković: ''Marić i ja smo posljednjih tjedana razgovarali o njegovu odlasku''

Novi ministar Primorac ima koronu, Marić otišao iz Banskih dvora: "Pričat ćemo"



''Poruka Plenkoviću da on - Plenković, Marić, Ćorić, Tena Mišetić odu na Mjesec, hrvatske nadležne službe će ih vratiti'', zaključuje Todorić u svojoj objavi na društvenim mrežama.