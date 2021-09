Zaštitom ratnih generala Bljeska i premijerovim odbijanjem zamolnice Bosne i Hercegovine za procesuiranjem, ova priča za generale nije gotova. A prvi konkretan pokazatelj jest taj da, otputuju li u BiH, nije isključeno da ih tamo neće uhititi.

U seoskom miru i druženju s pčelama ekipu Dnevnika Nove TV dočekao je umirovljeni general Vinko Vrbanac. Zadovoljan je, govori, što je Hrvatska odlučila odbiti zamolnicu Bosne i Hercegovine. Nije bio za opciju da kazneni postupak preuzme DORH.

''To bi onda zahtijevalo pozivanje nas, pozivanje svjedoka, jedan postupak koji bi trajao 5-6 godina. Mi smo svi ljudi u godinama'', kaže. Ali, brine ga što dalje slijedi. Mogućnost je da BiH nastavi istragu, raspiše međunarodnu tjeralicu.

''Ja sam onom prilikom rekao premijeru da od '91. nisam nigdje bio van Hrvatske, a on se onako začudio: 'Niste nigdje bili?' Nisam, naravno da nisam, i uopće me to ne zanima. Ja sam tu u svojoj zemlji i odradio sam onaj dio Domovinskog rata'', govori Vrbanac.

''Nisam slobodan kao drugi ljudi''

U BiH ne želi ići ni umirovljeni general Luka Džanko. Nesigurno je, kaže.

"Stvara mi probleme. Trebao sam, mislim nisam slobodan kao što su drugi ljudi slobodni, normalno da mi stvara probleme. Taman sam planirao ići u Sarajevo i sad je gotova ta kombinacija'', rekao je.

Odbijenica Hrvatske će prvo u ruke ministra pravde koji objašnjava što generali dalje mogu očekivati.

"Prognoze su, ako možemo to tako govoriti, neka mi oproste ljudi na koje se to odnosi, jer ako postoji određeni predmet taj predmet se može i nastaviti'', otkriva bosanskohercegovački ministar pravde Josip Grubeša. Bez obzira na to što se ne radi o državljanima BiH, kaže.

"U Bosni i Hercegovini ne postoji mogućnost suđenja u odsutnosti i tada će biti primorani raspisati međunarodnu Interpolovu tjeralicu'', dodaje Grubeša.

Plenković: ''Odbijamo zamolnicu iz BiH za procesuiranjem zapovjednika Bljeska. Hrvatska je učinila sve da BiH opstane''

U Sarajevu pak u petak, zbog suđenja za ratni zločin, ispred suda su građani iskazali podršku ratnom zapovjedniku Draganu Vikiću, među kojima i redateljica Jasmila Žbanić.

"Dragan Vikić je za mene bio i ostao jedna od najsvjetlijih figura zahvaljujući kojem sam, barem ja tako smatram, ja danas i živa i ovo Sarajevo postoji'', rekla je. A tužiteljstvo u Sarajevu tek treba dobiti odbijenu zamolnicu iz Hrvatske. Čeka se njihov potez, a na upit Dnevnika Nove TV o tome – nema odgovora.

