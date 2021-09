Za razliku od cijepljenja, s popisom stanovništva ide nam puno bolje. Do sada je to učinilo već više od milijun i 40 tisuća stanovnika, što je iznad 25 posto. Preostala su još samo dva dana za digitalno popisivanje, ali neki su se uvjerili da to ne ide baš glatko.

Prebrojavanje u zagrebačkoj Ulici Kozari nije išlo jednostavno. "Nije se uopće moglo doći do ulice, uvijek je izbacivalo. Ovo su Kozari, ali izbacivalo je van I. Kozari put. Nije dalo mogućnost da se sam upisem u Kozari“, kazao je Rajko Šlogar iz Zagreba.

I tako tjedan dana neuspješno. Sustav se popravio nakon što su se javili Državnom zavodu za statistiku, ali i Zavodu za katastar. "Ništa u Hrvatskoj ne može jednostavno, naravno da ne može“, dodao je Rajko.

I dok se broj životinja može provjeriti dolaskom na kućnu adresu, to je li netko katolik ili ne, nije vidljivo golim okom. Pa je u rubriku "vjera" bilo moguće napisati bilo što. Jedan član obitelji može se izjasniti za druge. Makar to bilo netočno. Iz Državnog Zavoda za statistiku podsjećaju da se krivi podaci kažnjavaju od 2 do 5 tisuća kuna.

"Svi pripadnici jedne obitelji znaju svoju obitelj i ne vidimo razlog zašto bi netko davao krive informacije“, poručila je ravnateljica DZS-a Lidija Brković.

Ivo Barišić iz Zagreba, iako ne vjeruje sustavu, svojima vjeruje.

"Moji unuci su svi od katolika i katolkinja. I to se neće sigurno sto posto dogoditi. Nema tu šale. U tome šale nema. Ono što jesam, ja se time i ponosim“, kazao je novinarki Dnevnika Nove TV Matei Čorić.

Jer ako izostave nešto s popisa, mogli bi izostati s popisa za djedov ajvar.

