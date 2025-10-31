Od sutra velika promjena za vozače! Ovo morate učiniti da izbjegnete kaznu

Vozači mopeda i motocikala moraju danju imati upaljena kratka dnevna svjetla na vozilu tijekom cijele godine.
Vozači koji ne poštuju tu odredbu riskiraju kaznu od 30 eura.
Svjetla su obvezni koristiti i vozači bicikala i električnih romobila, od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti. Biciklisti na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani bicikla.
Kazna za vozače bicikala i drugih takozvanih osobnih prijevoznih sredstva bez upaljenih svjetala je 60 eura.