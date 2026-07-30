Od Ferrarija i pršuta na čelu do lisica: Usponi, padovi i afere Željka Keruma

Poduzetnik, gradonačelnik, saborski zastupnik - sve to je Željko Kerum. Evo kako je izgledao njegov (politički) put do USKOK-ove istrage i jutrošnjeg uhićenja.

Nije mu prvi put. Prije samo sedam mjeseci Kerum je završio u zatvoru, gdje je proveo 15 dana, uključujući i Božić. I to zato što je kao recidivist pobjegao s mjesta lakše prometne nesreće koju je uzrokovao. Policiji se javio

tek nakon tri dana. Izlazak iz zatvora obilježila je izjava...

"Opraštam i onima koji su se naslađivali. Pozdravljam svoje kolege iz ćelije, cimere Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina i Srbina, Gunjaču. Pozdravljam sve koji su sa mnom šetali na šetnji", poručio je tad Kerum.

Na pitenje hoće li mu birači nakon toga vjerovati, odgovorio je: "Birači su mi dali najveću podršku i bit ću bolji i jači nego što sam bio. A nadam se da se to vidi i po izgledu".

Put Željka Keruma Foto: Dnevnik Nove TV

Koji dan nakon izlaska je dao ostavku na mjesto predsjednika Nadzornog odbora gradske tvrtke Žnjan. Nakon što je pokrenuta revizija svih troškova 50 milijuna eura vrijednog projekta Žnjan.

Prije samo dva mjeseca ispratio je novinare s pressice iz prostorija Žnjana. Prozivao je bivšu upravu. Uz šljunak, posebno ga je žuljala cijena namještaja na kojem više ne sjedi.

"A vidi ga, lip li je. A? Fendi, je l' Fendi? E, ovo je za Marijanu", komentirao je.

Nije Fendijem, ali Ferrarijem je i sam privlačio pozornost: "Ćakule i tračeve neću komentirati, ja sam ovdje za ozbiljan posao, a ne za gluposti".

Kontroverze kroz mandate

Poznat je po svojim izjavama i političkom putu koji prate kontroverze. No, počeci su bili skromni. Počeo je kao bagerist, prodavao i ribu. Poslovni uzlet počinje krajem 90-ih. Poznat kao vlasnik trgovina gradio je posao. Uzlet je nastavljen 2007. izgradnjom tada najvećeg trgovačkog centra u Dalmaciji.

Put Željka Keruma Foto: Dnevnik Nove TV

2009. ulazi u politiku, kao nezavisni kandidat. S 58% glasova odnosi pobjedu u drugom krugu. I tu kreće roller coaster.

"Ja nisam tu da pjevam, nego da radim, znači za mene postoji samo rad, rad, rad", izjavio je tad.

Ipak, njegov mandat obilježio je niz kontroverzi. Pamti se njegov odgovor na pitanje vijećnice o rupama na splitskim cestama iz 2010. godine.

"Ja isto vozim, gospođo, slalom kao i Vi. Još je teže. U mene je Ferrari koji je prst do poda. Pa mi onda nije zgodno voziti."

A tek 2012. kad je snijeg i led okovao Split. Više od 700 ljudi završilo je u bolnici zbog ozljeda, a Kerum izjavio: "Šta ima veza što je bilo problema? Kako je onima u Bosni? Kako u Sibiru? Ovo je sasvim normalno. Daj Bože da bude i iduće godine ovako."

Stranu mu je držala i sestra Nevenka Bečić, tadašnja predsjednica gradskog vijeća.

"Ja mogu preporučit mojim sugrađanima da se drže one božje 'Čuvaj me, čuvat ću te'", kazala je.

Od pršuta na čelu do afere Pršut

Ipak, daleko najupečatljiviji trenutak bio je - s pršutom na čelu. Fotografija nastala za vrijeme kampanje za novi mandat brzo je postala viralna. Kerum je izbore ipak izgubio. Bio je i u Saboru, gdje je ušao kao tada najbogatiji zastupnik.

Put Željka Keruma Foto: Dnevnik Nove TV

"Bilo bi loše kad ne bi bio najbogatiji. Ipak sam postigao 23 godina rada. Mislim da sam našoj državi platio više od 500 milijuna poreza", izjavio je tad.

Saborske klupe s njim je dijelila i sestra Nevenka, koja je jednom prilikom rekla: "Ja nisam njegova glasnogovornica. Željko Kerum je jedan, jedinstven".

Vraća se opet na lokalne izbore, 2017. Tada je tijesno izgubio od Andre Krstulovića Opare. Sipao je optužbe da je pokraden: "Ovo samo rade sitni lopovi i kokošari. On je dno dna. Nula bodova!"

I četvrti put se kandidirao, prošle godine. Nije prošao u drugi krug. Znao je gubiti živce...

"Konju glupi, nokautirat ću te čim uvatin vrimena. Budalo glupa. Stalno se mene spominješ, pisao si poruku Anti, sve si mu vidio što si pisao. Sram te bilo. Ti ćeš meni prijetit? P.... ti materina glupa! Meni ćeš prijetit? Majmune glupi! Da ti j... pas mater, mene ćeš spominjat?", poludio je 2017.

Što na umu to na drumu. Često je prelazio granice dobrog ukusa svojim izjavama. Kao u slučaju Andre Krstulovića Opare. Kad ga je nazvao simulantom, vezano za njegovo zdravstveno stanje. Kasnije se u studiju Dnevnika Nove TV- ispričavao.

Spominjalo ga se i u jeku korone. Tada je, unatoč zabranama, u konobi Pršut održana privatna proslava s brojnim uzvanicima. Među njima je bilo i nekoliko splitskih sudaca.

Otvorila se rasprava o kršenju epidemioloških mjera, ali pitanje legalnosti same konobe tada nije bilo u prvom planu.