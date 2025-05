Željko Kerum se u Demontaži javno ispričao Andri Krstuloviću Opari zbog gnjusnih komentara na račun njegove bolesti.

Tvrdi da se mislio ispričato nakon što završi prvi krug izbora, 18. svibnja u 21. sat, no kaže da je imao grižnju savjesti pa je to učinio ranije.

"Još jednom se ispričavam Opari i svima koji su se našli uvrijeđenima. Znam da isprika nije rješenje, ali eto žao mi je", rekao je Kerum.

Na pitanje Sabine Tandare Knezović zbog čega to nije učinio i ranije, Kerum se pozvao na dosljednost. "Imam svoj stil, držim ga da sam dosljedan. Mislio sam da ću izdržati, da ću nakon izbora. Malo me to mučilo… ne malo nego dosta, onda sam se ispričao. Žao mi je i njegove obitelji i djece, i moje i svačije", rekao je Kerum.

"Promišljen sam ja, ali uvijek izletim. Ne mogu se sad promijeniti u 65. godini, ali nikad nije bilo zle namjere", završio je Kerum.

Njegova isprika uslijedila je puna dva tjedna od izjave da je "Opara simulant koji je rekao da će umrijeti, ali nije umro". Uslijedile su brojne osude, a Ivica Puljak, aktualni gradonačelnik Splita pozvao je na sanitarni kordon oko Keruma te najavio da neće sudjelovati na sučeljavanjima na kojima bude Kerum.

Sabina Tandara Knezović u Demontaži je ugostila sve kandidate za gradonačelnika Splita osim Puljka koji se nije pojavio.

Cijelo sučeljavanje pogledajte ovdje.