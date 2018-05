Vozače su i ovog utoraka dočekale više cijene goriva - benzin u prosjeku plaćaju 12 lipa više po litri u odnosu na prošli tjedan, a dizel 16 lipa više. U posljednja tri tjedna, spremnik od 50 litara benzina prosječno je skuplji za 20 kuna, a dizela za čak 25 kuna.

Cijene goriva od ponoći su ponovno porasle. Prema podacima Ministarstva gospodarstva, prosječna cijena benzina danas iznosi 10,54 kune i veća je za 12 lipa u odnosu na prošli tjedan, dok je dizel praktički probio granicu od 10 kuna - prosječna cijena je 9,98 kuna dok je prošlog utorka bila 9,82 kune.



Litra Eurosupera 95 od danas je na većini benzinskih postaja 10,37 kuna na koliko su je, primjerice, postavili Ina, Crodux i Lukoil. Na Tifonovim za EVO Eurosuper 95 treba izdvojiti 10,43 kune, a na Petrolovim je 10,36 kuna.



Dizel je pak kod većine distributera naftnih derivata probio granicu od 10 kuna ili samo što nije.



Razlog ovakvom rastu cijena koji nije zabilježen već četiri godine je poskupljenje nafte na svjetskom tržištu koja je na najvišoj razini od studenog 2014.



Naime, na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 2,5 posto, na 79,05 dolara, a u jednom se trenutku, po prvi put od studenoga 2014. godine, probila i iznad 80 dolara. Cijena nafte u porastu je šest tjedana za redom, a posljedica je to, tumače stručnjaci, oštrog pada proizvodnje u Venezueli, jačanja globalne potražnje i najave ponovnog uvođenja sankcija Iranu od strane SAD-a. Analitičari Barclaysa očekuju da će prosječna cijena barela u Londonu ove godine iznositi 70 dolara, a iduće 65 dolara. To je sedam, odnosno pet dolara više nego što su procjenjivali do sada.

Hrvatska vlada još ne zna hoće li reagirati smanjivanjem trošarina

S obzirom da trošarine i PDV koji su prihod države čine više od polovice strukture cijene goriva, u slučaju daljnjeg rasta cijena što bi za sobom moglo povući i val poskupljenja, Vlada ima mogućnosti intervencije, kako bi to spriječila.

No, za sada o tome još ne razmišlja i sve je, tvrde, u okviru planiranog kretanja cijena.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u ponedjeljak kako u ovom trenutku kretanje cijena nafte na svjetskom tržištu ne odstupa značajnije od onoga što je originalno predviđeno u kalkulacijama za proračun i projekcijama za ovu godinu.

"Rezultat toga je i rast maloprodajnih cijena goriva, benzina i dizela. Međutim, nisu izašle iz onih okvira koje smo si u nekom projekcijskom razdoblju stavili", rekao je ministar najavljujući da će se trošarine razmatrati u sklopu cjelokupnog novog paketa poreznih izmjena.

Dodaje kako pri tome treba uzeti u obzir i početak turističke sezone.



"Početak je turističke sezone, dolazi velik broj stranaca u Hrvatsku, tako da nemojmo ni taj element zanemariti po pitanju cijena trošarina", rekao je.

Maksimum cijena naftnih derivata u Hrvatskoj, podsjetimo, zabilježen je u drugoj polovici travnja 2012. godine, kada je za Eurosuper 95 trebalo izdvojiti 11,32 kune po litri, za Eurosuper 98 11,71 kunu, a za Eurodizel 10,11 kuna. Međutim, tada je barel nafte bio iznad 110 dolara, što je oko 43 posto više od sadašnje cijene.