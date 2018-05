Vozači gorivo od ponoći opet plaćaju skuplje – prosječni spremnik od 50 litara za benzin u tjedan dana poskupio je za deset i pol kuna, a za dizel osam kuna.

Na benzinskim postajama cijene goriva još su porasle u odnosu na prošli tjedan kada je na većini njih probijena psihološka granica od 10 kuna. Tada je prosječni spremnik Eurosupera 95 poskupio za sedam kuna, a sada još za tri i pol. Za dizel novo poskupljenje iznosi 1,5 kunu, dok je prošlog tjedna spremnik poskupio za 6,5 kuna.



Možda iznos za one koji ne "tankaju" više od jednog spremnika mjesečno i nije toliko značajan, ali ukazuje na trend koji dirigira svjetsko tržište na kojem je cijena barela nafte dosegla najvišu vrijednost od 2014. godine i kreće se između 70 i 75 dolara.



Prema podacima Ministarstva gospodarstva, od ovog utorka za Eurosuper 95 na postajama INA-e treba izdvojiti 10,04 kuna po litri, na Croduxovim 10,07 kuna, dok će ga kod Lukoila platiti 10,03 kune. Do najvećeg skoka cijena došlo je na Konzum Benzu, gdje je litra prošlog tjedna koštala 9,75 kuna, a sada je 9,89 kuna.



Cijene dizela također su otišle za nekoliko lipa prema gore, a najjeftiniji je i dalje na Konzum Benzu 9,35 kuna, no prošlog utorka i tamo je njegova cijena bila 9,22 kune.



Stručnjaci procjenjuju da će na svjetskom tržištu cijena nafte i dalje rasti, ali umjereno.



Maksimum cijena naftnih derivata u Hrvatskoj, podsjetimo, zabilježen je u drugoj polovici travnja 2012. godine, kada je za Eurosuper 95 trebalo izdvojiti 11,32 kune po litri, za Eurosuper 98 11,71 kunu, a za Eurodizel 10,11 kuna. Međutim, tada je barel nafte bio iznad 110 dolara, što je oko 40 posto više od sadašnje cijene.