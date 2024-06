Od čega žive? Bartulice mjesečno zarade 3600 eura, a na kredit im ode 3562 eura

Zastupnik Domovinskog pokreta Stephen Nikola Bartulica kupio je kuću na tri etaže i vrt na otoku Prviću u prosincu prošle godine za 300.000 eura.

Index je došao do Ugovora o kreditu prema kojem je vidljivo da je Bartulica prošle godine podigao novi kredit od 270 tisuća eura kod Zagrebačke banke, a da mu mjesečna rata iznosi 2351,43 eura.

Kredit je dignut uz kamatu od 3,39 posto i mora se vratiti u roku od 11,5 godina, odnosno u 139 rata.

Bartulica već ima kredit od 270 tisuća eura podignut 2013. godine, za koji plaća 1211 eura mjesečno, a podignut je na 30 godina. Prema tome ispada da Bartulica na dva kredita mjesečno troši 3562 eura.

Prema imovinskoj kartici, Bartulica ima prihode od 3096 eura neto. U rubrici ostali prihodi navedeno je 50 eura. Supruga ima prihode od 551 euro.

Prema tome ispada da Bartulice cijeli iznos svojih primanja troše na kredite.

Index navodi da je uz nekretninu na Prviću, koja tlocrtno ima 142 kvadrata i tri etaže - prizemlje, prvi kat i potkrovlje, a od mora je udaljena svega dvije do tri minute hoda, Bartulica kupio i vrt koji se nalazi uz samu kuću.

Sama kuća prodana je za 270 tisuća eura, a vrt za 30 tisuća, što čini ukupnu cijenu od 300 tisuća eura.

Nepoznato je i odakle Bartulici 30 tisuća eura kojim bi pokrio razliku od kredita koji iznosi 270 tisuća eura do pune cijene, koja iznosi 300 tisuća eura, s obzirom na to da Bartulica u imovinskoj kartici dosad nije prijavio nikakvu štednju, a zadržao je sve nekretnine, piše Index.

Bartulica kredit i kuću još uvijek nije upisao u imovinsku karticu. Financijska zaduženja moraju biti upisana u imovinsku karticu, a Bartulica to nije učinio.

Bartulice posjeduju stan od 117 kvadrata u Zagrebu, koji je kupljen zaduženjem kod banke. Kako stoji u imovinskoj kartici, taj je kredit podignut u Zagrebačkoj banci na iznos od 270 tisuća eura, na 30 godina, a iznos mjesečnog anuiteta iznosi 1211 eura.

Bartulica je 2013. godine dobio kredit na 30 godina u dobi od 43 godine. Naime, to znači da bi kredit iz 2013. godine trebao otplatiti do svoje 73. godine. Banke obično gledaju da otplata bude gotova najkasnije do 67. godine.

Bartulica po prijavljenoj imovinskoj kartici posjeduje oranicu u Dugom Selu od 3130 kvadratnih metara, koju je dobio darovnim ugovorom. I stan i oranica i dalje su u vlasništvu Bartulice i nisu mijenjale vlasnika.

Bartulice imaju dva automobila. Jedan iz 2010. godine te drugi Opel iz 2020. godine, procijenjen na oko osam tisuća eura.

Pitanje je odakle novac Bartulicama za kupovinu nekretnine na Prviću, odnosno za vraćanje dva kredita.

Bartulica ima vlasništvo nad tvrtkom Ppio Consulting, koju vodi njegova supruga Željka. Tvrtka također nije upisana u imovinsku karticu. 2023. godine imali su svega 700 eura prihoda te minus od 568 eura.

U imovinskoj kartici Bartulica je naveo i članstvo u nevladinoj udruzi Centar za obnovu kulture, koja je osnovana 2009. godine.

Detaljnu imovinsku karticu zastupnika Domovinskog pokreta pogledajte OVDJE.