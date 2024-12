Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je da nas danas čeka pretežno oblačno vrijeme, mjestimice s oborinom, osobito na Jadranu. U Dalmaciji će ponegdje biti pljuskova i grmljavine, a u gorskoj Hrvatskoj malo susnježice ili snijega.

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a na krajnjem jugu zemlje jugo. Temperatura zraka u unutrašnjosti uglavnom će iznositi od 2 do 6, dok će se na Jadranu kretati između 10 i 15 stupnjeva.

DHMZ je zbog nevremena objavio i upozorenja. Zbog jakog, izuzetno opasnog vjetra u Velebitskom kanalu na snazi je crveno upozorenje meteoalarma, dok je iz istog razloga na snazi narančasto upozorenje za Kvarner i Kvarnerić. Žuta su upozorenja zbog vjetra na snazi za riječku regiju, Dalmaciju i Istru.

Upozorenje DHMZ-a za srijedu Foto: DHMZ

I sutra se očekuje nevrijeme

Vrijeme će u četvrtak biti umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom u prvom dijelu dana u Slavoniji i na jugu Dalmacije mjestimice će biti kiše, a u gorskoj Hrvatskoj susnježice i snijega. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka, podno Velebita i olujna bura.

Minimalna temperatura zraka u unutrašnjosti će iznositi od -2 do 3, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva, a maksimalna većinom od 2 do 6, a na Jadranu između 10 i 13 stupnjeva.

DHMZ je za četvrtak zbog vjetra upalio crveni meteoalarm za Velebitski kanal te Kvarner i Kvarnerić, a narančasto za sjevernu Dalmaciju. Za ostatak Jadrana na snazi je žuto upozorenje.

Upozorenje DHMZ-a za četvrtak Foto: DHMZ

Meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić u vremenskoj prognozi najavio je da će prvi dio vikenda u većini krajeva biti djelomice sunčano, a zatim se od subote na nedjelju očekuju nove oborine, osobito na Jadranu i u gorju, gdje mogu biti i obilnije.

