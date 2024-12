Novi detalji užasa kod Varaždina: "On je hodao okolo u crnoj halji, nosi dugu bradu"

Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu provodi kriminalističku istragu nad roditeljima dvoje djece čija su tijela pronađena zakopana u dvorištu obiteljske kuće u mjestu Ljubelj Kalnički u općini Ljubešćica, te su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

Roditelji mrtvih beba su u pritvoru, dok je treće dijete iz obitelji u suradnji s Hrvatskim centrom za socijalni rad, zbrinuto.

Na licu mjesta izjavu je dala predsjednica mjesnog odbora Ljublja Kalničkog Dušanka Kanešić.

Kaže da ljude nikada nije vidjela i da nisu prijavljeni u općini, niti su prijavili svoju djecu. Pretresu kuće svjedočila su dva mlada muškarca iz općine.

"Mi smo danas to čuli i cijelo mjesto ostalo je zaprepašteno. Ja osobno te ljude ni ne poznajem, nisam ih nikad ni vidjela, čula jesam da su tu nekih pet godina, dolazili su povremeno, to su znali reći i susjedi koji su tu bliži, ali niti smo imali komunikaciju s njima, niti su oni dolazili u selo.

Policija je danas došla oko 13 sati, bili su skroz do 16, detalje ne znam, nisu puštali nikoga gore, pretpostavljali smo jedino po zvuku bagera da se nešto događa", izjavila je Dušanka Kanešić.

Potresena je cijelim događajem.

Jako me ovo zaprepastilo, iskreno, tresem se, preteško je. Ni s kim iz mjesta nisu se družili, ali nikome to nije bilo sumnjivo, mi smo vam raštrkani, puštaš ljude da žive, ne možeš se ti nekome nametati, ako on nema potrebe".

Na pitanje kako to da ih nitko nije vidio, kaže da su odlazili u šumu u šetnju na stranu gdje nema nikoga

Kaže da nikad nije viđala nijedno dijete, nije ni znala da je gospođa bila trudna. "Nisu se družili nisu dolazili među nas", napomenula je.

Kaže da Ljubelj Kalnički ima 80-ak stanovnika i okružen je šumom.

Jutarnji list piše kako su se roditelji majke mrtve djece prvi doselili u Ljublje Kalničko, u općini Ljubešćica, prije otprilike pet godina, a nakon toga su u mjesto došli majka djece i otac, nevjenčani supružnici.

Doselili su se oko dva kilometra dalje. Njihova kuća zadnja je u selu, a put do nje je makadamski, rekli su mještani za Jutarnji. Oko 150 metara od njihove kuće nalazi se kapelica, a sve je okruženo šumom.

"Nevjenčani suprug zna se prošetati po selu u dugoj crnoj halji, a nosi i dugu bradu. Ženu nismo viđali. Jednom je došao tako odjeven i do nas u kamenolom, no ni s kim nije razgovarao, kratko se zadržao i otišao. Prema mojim informacijama, nijedno od njih nije zaposleno, a majčini roditelji su, koliko ja znam, profesori u varaždinskim školama", kazao je novinarima mještanin.

Prema pisanju Jutarnjeg, roditelji su se navodno deklarirali kao pripadnici kršćanskog religijskog pokreta mesijanski židovi.

Jutarnji list piše i kako je vjersko ime majke mrtve djece Ruta.

Izjava ministra Božinovića

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u izjavi novinarima večeras u Hrvatskom saboru rekao je kako su zbog smrti dvoje djece, u dobi od oko godine, čija su tijela pronađena zakopana u dvorištu obiteljske kuće u Varaždinskoj županiji uhićeni roditelji, dodavši da su policijski istražitelji duboko potreseni i užasnuti krim istragom.

Supružnici imaju 38 i 34 godine.

Dodao je kako je provedenim policijskim izvidima utvrđena sumnja da je uslijed grubog zanemarivanja u odgoju troje djece došlo do nastupanja smrtne posljedice kod dvoje djece, najvjerojatnije dobi oko godine starosti. Nakon toga su roditelji djece njihova tijela ukopala na obiteljskom posjedu.

Temeljem naloga nadležnoga suda danas je izvršena ekshumacija te su pronađena mrtva tijela dvoje djece niske kronološke dobi, dodao je. Uzrok smrti utvrdit će se obdukcijom, rekao je Božinović.

"Obzirom da su porodi očito izvršeni samostalno kod kuće nije izvršen ni upis djece u registre i matice, a nije se uopće raspolagalo spoznajama o postojanju te djece", kazao je.

Božinović je rekao i da je u odnosu na treće preživjelo malodobno dijete, utvrđena sumnja u zapuštanje i zlostavljanje te je ono, u suradnji s Hrvatskim centrom za socijalni rad, izdvojeno iz obitelji.

