Za dio zemlje u srijedu će biti upaljen crveni meteoalarm: Što nas još očekuje otrkiva meteorolog Ivan Čačić

U utorak će na vrijeme posvuda utjecati atmosferski poremećaji unutar sredozemnog ciklonalnog vrtloga i to najviše u Dalmaciji. Pri tome će ciklona postupno jačati prema Jonskom moru, a s njom i bura na Jadranu. Ciklona će zatim slabjeti i odmicati na jug, a novi izraženiji poremećaj dolazi nam sa sjeverozapada potkraj subote i u nedjelju.



Od jutra će posvuda prevladavati oblačno mjestimice uz slabu oborinu koja će biti češća i izraženija na Jadranu, osobito u Dalmaciji gdje biti i grmljavinskih pljuskova. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima pa je u Velebitskom kanalu na snazi najveći, crveni Meteoalarm. Jedino će na jugu Dalmacije puhati jugo. Temperatura u unutrašnjosti od - 2 do 3, a na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



U Središnjoj Hrvatskoj u nastavku dana i dalje oblačno. Mjestimice slaba kiša i umjeren sjeveroistočnjak, a najviša temperatura od 4 do 7 stupnjeva.



U istočnim predjelima oblačno još ponegdje sa slabom kišom. Puhat će većinom umjeren sjeverac. Poslijepodne hladno od 3 do 6 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj oblačno mjestimice sa susnježicom i snijegom, ponegdje uz stvaranje tankog snježnog pokrivača. Na Jadranu umjereno do pretežno oblačno mjestimice s kišom. Vjetrovito uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru. Najviša temperatura od 0 do 2, na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji oblačno s kišom, a osobito na otocima i prema otvorenom moru bit će i izraženijih pljuskova i grmljavine. I ovdje vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, a na jugu umjereno jugo i istočnjak. Temperatura od 11 do 15 stupnjeva.

Vrijeme sljedeća tri dana

U unutrašnjosti u četvrtak promjenljivo. Ujutro u Gorskoj Hrvatskoj i Slavoniji slaba oborina. U petak, djelomice sunčano, ujutro uz mraz, a krajem dana mjestimice može biti malo kiše, u gorju i susnježice. U subotu uglavnom djelomice sunčano. U četvrtak će puhati umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a zatim vjetar slab do umjeren južnih smjerova.



Na Jadranu većinom djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Oblačnije s kišom bit će još Dalmaciji u prvom dijelu četvrtka i krajem petka. U četvrtak jaka, podno Velebita lokalno i olujna bura. U petak vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak, a potkraj subote zapuhat će jugo.



Po svemu sudeći, u prvom dijelu vikenda većinom djelomice sunčano, a zatim od subote na nedjelju nove oborine, osobito na Jadranu i u gorju gdje mogu biti i obilnije.

