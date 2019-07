Razbacano smeće i vrećama pretrpani kontejneri prizori su koji ovog tjedna dočekuje goste u turističkim mjestima grada Obrovca. Zaposlenici komunalne tvrtke odlučili su krenuti u štrajk zbog plaće koja je većini tek - minimalac. U njihovim zahtjevima podržavaju ih sugrađani, ali i turisti.

Obrovac i njegova okolica u ove vruće dane guše se u smradu. Gradski komunalci jednoglasno su se odlučili na štrajk zbog plaće od tek tri tisuće i 300 kuna. Već tjedan dana ne odvoze smeće što vlasnicima apartmana uzrokuje probleme.

''U kontejnerima smeća, temperatura je 35 stupnja unutra, ljudi bacaju i hranu i svašta. Dok se to sve usmrdi, znate što to je'', kazao je Stanko u Benkovcu, pokazujući kontejnere.

Gosti nisu na taj način zamišljali odmor. No većina ima razumijevanja za radnike. ''Prvo što je vrućina, a dugo što je to smeće razbacano sa svih strana. To je jedan vid zaraze, došlo mi je da se okrenem i vratim nazad'', kazao je Rodoljub koji je ondje došao na odmor.

Dok Dubrovniku gori pod nogama, građani Ploča i Baćanskih jezera rekli su svoje: "Ne vjeruj političarima ni kad darove nose“

Problemi sa smećem: Jednima smrdi, drugi se bune protiv tuđeg. Svi ga proizvodimo, a nitko ga ne želi

Komunalcima je prekipjelo, jer ovaj težak fizički posao obavljaju za minimalac. S radom se kreće od svitanja.

''U ljetnom razdoblju zna biti od tri i pol sata, dok ne završimo, što znači i noćni rad. Nikad nam nije plaćen. Obavljamo košenje groblja, od javnih površina, prikupljanje otpada i odštopavanje kanalizacije'', rekao je Mario Vrkić, predsjednik štrajkaškog odbora.

Grad je u petak angažirao privatne tvrtke da pokupe otpad. Uspjeli su tek jedan dio. ''Voze koliko mogu i sutra nastavljaju tako da građani se ne moraju brinuti'', kaže Slobodan Jurjević, zamjenik gradonačelnika Obrovca.

Čini se da pritisak radnika ipak urodio plodom. Iz Grada Obrovca najavljuju da će komunalcima dignuti plaće koliko su tražili već ovog tjedna.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr