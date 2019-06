Vijest da bi dubrovačko i metkovsko smeće moglo završiti na odlagalištu tik do Baćinskih jezera razbjesnila je Pločane. Tom su se prijedlogu žestoko usprotivili i oštro odgovorili ministru Ćoriću, koji je inače i sam rodom iz Ploča. Dubrovački gradonačelnik nakon inicijative građana ipak traži nove opcije.

Prije dva tjedna Pločani su svoja mišljenja ministru Ćoriću predstavili na skupu o Gospodarenju otpadom. “Tuđe nećemo, naše sanirajte, tuđe nećemo!“ i “Baćina će ležat na magistrali, možete samo preko naših tijela, da nas pohapsite“, bili su samo neki od uzvika građana Ploča.



Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, koji je inače rodom i sam iz Ploča, pokušavao je smiriti stvari. “Nitko u ovoj dvorani ne voli ovaj grad više od mene, nitko“, rekao je Ćorić, na što se cijela dvorana smijala.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković je, nakon žestoke reakcije građana Ploča, promjenio mišljenje. “Prema onome što smo vidjeli, reakcijama grada Ploča i novom mišljenju gradonačelnika, mislim da je nerealno očekivati da će otpad iz Dubrovnika ići za Ploče“, kaže Franković.



Pločanski gradonačelnik Mišo Krstičević odmah je i odgovorio. “Sugerirao bi gospodinu Frankoviću da se malo konzultira sa svojim službama i da vidi kako je sve to inicijalno i bilo zamišljeno i kako bi hipotezom hipoteze dovelo do eventualnog odlaganja u Pločama. Otpad iz drugih jedinica nije definitivno nešto što će dolaziti u Ploče“, rekao je Krstičević.



Pločani na sve kažu “ne vjeruj političarima ni kad darove nose“. Tin iz Ploča potvrdio je takvo razmišljanje. “Našim političarima ne treba ništa vjerovat“, izjavio je Tin. Slično misli i Marko. “To je politička igra, al to bi isto trebalo vozit dalje. Jer blizu je mora i onda nemamo turizma više“, zaključuje Marko.

Oprezni su i u inicijativi koja se žestoko usprotivila odlaganju dubrovačkog i metkovskog otpada na odlagalište Lovornik, koje je doslovno tik do prirodnog bisera, Baćinskih jezera. Iva Marinović iz Građanske inicijativa SOS Baćinska jezera iznjela je razlog opreza. “To ipak nije službena izjava Ministarstva i zato smo svjesni toga da moramo ostati na oprezu i pratiti daljnji tok situacije“, objasnila je Marinović.

Na upit je li konačno odlučeno da dubrovački i metkovski otpad neće u Ploče, Ministarstvo je odgovorilo da, između ostaloga, sva odlagališta koja nastavljaju s radom moraju dostaviti Ministarstvu podatke o odloženih količinama odnosno preostalom kapacitetu za odlaganje. Na temelju tih realnih godišnjih podataka dokument Dinamika zatvaranja će se revidirati na godišnjoj razini.

Pločani i Baćinci su jasno rekli svoje, a Dubrovniku gori pod nogama. Jer odlagalište Grabovica ide prema zatvaranju, što je potvrdio i gradonačelnik. “Mi moramo danas naći odlagalište otpada gdje ćemo odlagati 2020. godine i na tome aktivno radimo. Imamo četiri nove lokacije“, kaže Franković.

Koje od njih će to i biti nije htio otkriti. Kaže da bi se do kraja godine trebalo znati rješenje.

