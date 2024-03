Šok na suđenju Mamićima, Balaban promijenio iskaz: "Vjerojatno sam nešto pomiješao"

U nastavku suđenja braći Mamić i ostalima za izvlačenje 19 milijuna eura iz Dinama, bivši igrači Mihael Mikić i Mario Jurić svjedočili su o isplatama novca, ali i da su se velikog dijela morali odreći.

Mikić je rekao da ga je Zdravko Mamić, umjesto da mu vrati dug, poslao u salon po novi automobil, a Jurić da je za neisplaćeni dug mogao kupiti stan na Trgu bana Jelačića.

Šok za obranu, koja želi dokazati da je Mamić novcem plaćao igrače, izazvao je Boško Balaban koji je promijenio iskaz i opovrgnuo primitak milijun eura na ruke.

"Vjerojatno sam nešto pomiješao, ali to definitivno nije točno", rekao je Balaban, bivši igrač Dinama.

"Ono čime nisam zadovoljan je to što je Boško Balaban promijenio svoj iskaz iz razloga meni nepoznatih, ali je činjenica da je on sam od sebe tijekom 2016. i 2018. dao iskaz u istrazi gdje je nedvojbeno iskazao kako je od Zdravka Mamića primio milijun eura u gotovini da bi danas promijenio taj iskaz. Zbog čega je to tako, ja stvarno sada ne znam", napomenuo je Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića.

