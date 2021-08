Obnova obiteljskih kuća stradalih u potresu ide sporo, a jedan od razloga je i nedostatak radne snage.

Ivica Šušković iz Medvedskog Brega bi želio što prije sa svojom obitelji useliti u kuću, ali cigle se ne slažu jer ih nema tko slagati.

"Trebalo mi je jedno šest mjeseci da nađem prve izvođače koji su počeli s temeljima. Onda oni dalje više nisu mogli nastaviti zbog svojih drugih poslova. Skoro pola godine potrage za posao od mjesec dana", rekao je.

Hrvatsku je od 2015. do danas napustilo 90 tisuća radnika, većinom visokokvalificiranih. Samo ove godine zato je uvezeno 20.000 stranih radnika.

"Dosada smo se uvijek veselili i govorili o tome da nam radnici dolaze iz BiH jer su to tradicionalno dobri radnici u građevinarstvu, a sada dolaze odakle ih uspijemo uvesti. Mislim da smo već došli do Malte, Indije do Malezije", rekla je Mirjana Čagalj, potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore za graditeljstvo i promet, te dodala: "Pitanje je koliku kvalitetu radova možemo očekivati. Ja se nadam da dolaze njihovi dobri radnici."

Radnika već sada nedostaje, a obnova u pravom smislu nije ni počela. Zato je skok cijena u građevinskom sektoru u punom zamahu.

"Posebno cijene građevinskog materijala: čelik, aluminij, bakar, a isto tako su porasle i cijene samoga rada", rekla je Čagalj.

Morat ćemo se oslanjati na strance

O nedostatku građevinskih radnika uživo u Dnevniku Nove TV s dekanom Građevinskog fakulteta u Zagrebu Stjepanom Lakušićem razgovarala je reporterka Matea Ćorić. On je rekao da nam je, ako uzmemo u obzir da će se za obnovu Zagreba i Banovine izdvojiti oko 120 milijardi kuna i da će trajati 10 godina, trebati između 10 i 15 tisuća radnika, posebno krovopokrivača, vodoinstalatera, keramičara i plinoinstalatera.

"Trenutačno su svi zaposleni. Gledamo koliko je zahtjeva za radnim dozvolama pokrenuto, a to je do šestog mjeseca oko 10.000 zahtjeva za zanimanja koja sam spomenuo. Oni su sada najaktivniji, pogotovo kod onih zgrada koje imaju zelene naljepnice i dijelom onih koje imaju žute naljepnice", rekao je Lakušić.

Dodao je da će se Hrvatska zasad morati oslanjati na strane radnike.

"Ako promatramo da je u građevinarstvu negdje oko 120.000 ljudi, mi oko 30.000 djelatnika imamo iz stranih zemalja. To su uglavnom zemlje koje nas okružuju"

