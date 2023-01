Zvuk bušilice zavladao je zagrebačkim bolnicama. Obnavlja se gotovo svaka. Zbog toga su ravnatelji bolnica poslijepodne stigli na sastanak ministru Branku Bačiću, a pacijente je tek sada strah - lista čekanja.

Zagrebačke bolnice se obnavljaju, a njihovi kapaciteti su smanjeni.

Osjete li to na svojoj koži pacijenti, u Dnevniku Nove TV je kazao Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu.

"Pacijenti osjećaju neizvjesnost, ne znaju gdje će dobiti zdravstvenu uslugu. Druga je stvar da smo mi malo komformni pa smo navikli da se neke stvari rade kod određenog liječnika i onda ne želimo nigdje drugdje pa je i to donekle razlog stvaranja listi čekanja", rekao je.

"Mi nekad moramo upozoravati da se neke usluge mogu dobiti u drugim ustanovama kako bi to bilo brže i na vrijeme", dodao je.

Liste čekanja problem godinama

Liste čekanja su godinama već problem, a na pitanje hoće li sada biti još veći, pogotovo za onkološke pacijente, Belina navodi kako će liste čekanja biti generalno problem.

"Za onkološke pacijente to ne bi smjelo biti problem jer oni nemaju vremena čekati. No, imamo neke nasliješene probleme onkologije zbog kojih se to događa i inače. Ovaj dio ne utječe sam po sebi na čekanje", objasnio je.

Beroš se oglasio nakon brojnih pritužbi zbog termina pregleda: "Zdravstveni sustav nije sam sebi svrha, već postoji zbog pacijenata"

Što se tiče drugih pacijenata, Belina navodi da je imao onkološku pacijenticu koja je dobila pregled za nekoliko mjeseci, a ima karcinom dojke dijagnosticiran. Dodaje i da je više takvih situacija.

Nestašica je lijekova diljem Europe. Na pitanje imaju li onkološki pacijenti osigurane lijekove koji su im potrebni, Belina odgovara: "Što se tiče inovativnih terapija, tu nema problema".

"Problem su generičke terapije koje se proizvode u Europi jer se sirovine uvoze iz Azije jer se tamo proizvode pa je problem u transportu. Srećom pa imamo više paraleli određenog lijeka. Možda je malo prblem zamjenjivati lijekove, ali u principu, nije dramatičan problem. Ali problem postoji u cijeloj Europi, tu nije nikakva razlika kod nas", objasnio je.

Nacionalni strateški okvir donesen, ali...

Nacionalni strateški okvir protiv raka koji je usvojen u Saboru 2020.– ostao je na tome da postoji, navodi Belina.

"Akcijski plan smo čekali cijelu prošlu godinu, najavljeno je donošenje za kraj veljače, čekamo. Mi okupljamo 12 udruga onkoloških pacijenata i zatražili smo sastanak s ministrom u petak i da taj dan obilježimo Svjetski dan borbe protiv raka. Sad čekamo odgovor iz ministarstva", kazao je.

Povjerenstvo poručilo da su netočne tvrdnje da je u bolnici Čakovec mrtva žena hranjena sondom

Bila je pandemija pa nije bilo dovoljno preventivnih pregleda. belina kaže kako se to osjeti na novootkrivenim karcinomima.

"Nažalost, sve je više novootkrivenih pacijenata u poodmaklom stadiju bolesti. Zbog pandemije zato što u tim ranim fazama se bolest nije otkrivala. 2020. godine u nekom trenutku nije bila dostupna zdravstvena zaštita pa nisu bili dostupni preventivni pregledi pa su zaustavljeni nacionalni programi probira", kazao je Belina.

Za sada kaža da nema točnih podataka o tome koliko je takvih pacijenata. "Činjenica je da su objavljeni podaci za 2020. godinu krajem prošle godine i da smo nekih desetak posto smanjili incidenciju i smrtnost od raka. Međutim,zbog COVID-a nemamo prave podatke", zaključio je Belina.

