Školska knjiga je na svom školskom portalu na Facebooku objavila fotografiju koja je njima vjerojatno bila duhovita, ali ona je, u najmanju ruku, sporna, ako ne i skandalozna. No, komentari na objavu i više su nego duhoviti.

''Nikada se nemojte bojati napraviti nešto novo. Zapamtite, amateri su sagradili Arku, a profesionalci Titanic'', napisali su poruku s potpisom Chrisa Powella na portalu iz Školske knjige koja, kao što ime kaže, tiska knjige za školu.

Usred poplave lažnih diploma, takva je vjerska objava školskog portala posve neprimjerena. Moglo bi se zaključiti da se bolje može i bez škole, pa tako i bez diplome.

Ali ne samo to. U sekularnoj državi, vjerska priča o gradnji Arke ne bi trebala biti priča u školama.

Osim toga, poruku koju je objavila Školska knjiga prenio je izvjesni Chris Powell, fitnes trener (ali on je napisao da je to misao nepoznatog autora), ali Školskoj knjizi to nije bilo bitno. Nije im bilo bitno ni što na portalu gdje se raspravlja o obrazovanju objavljuju mitologiju kao povijesnu činjenicu.

''Nikada se nemojte bojati napraviti nešto novo. Zapamtite, amateri vam pripremaju školske knjige za djecu, a profesionalci su otišli u Irsku'', jedan je od komentara koji je izazvao lavinu smiješnih.

''Uvijek držite na umu da Elsa nije imala diplomu arhitektonskog faksa kad je izgradila svoj ledeni dvorac''

''Za vašu informaciju, Arka je završila praktički isto kao i Titanic: zapela o stijenu (Ararat)''

''Nemojte se bojati ostaviti djecu same u kući nekoliko dana. Samo se sjetite kako je Kevin sam razbio dvojicu iskusnih provalnika. Sve je moguće ako se dovoljno vjeruje.''

''Thor se spustio sa Asgarda da spasi Midgard, sto ste VI napravili?!''

''Titanik je postojao, a Arka nije.''

''Odite i korak dalje - Isus nikad nije išao u školu pa je bio super stolar, hodao po vodi i na kraju kad je umro je oživio. Debili koji idu u školu su svi ostali mrtvi.''

Šta je sljedeće? "Ne morate se školovati, vidite koliko je puno postigao Isus koji je bio stolar a koliko je postigao Einstein koji je bio matematičar".