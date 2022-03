Auro Domus-ove poslovnice za otkup zlata nalaze se na stotinjak lokacija diljem Hrvatske.

Svakoga mjeseca prosječna hrvatska obitelj pažljivo balansira između svojih prihoda i troškova. Treba kupiti najosnovnije - hranu, higijenske potrepštine, odjeću i obuću, platiti režije, otplatiti ratu kredita.. No što ako vam iznenada zatreba skuplji popravak automobila ili novi kućanski uređaj? Takvi izdaci često „probijaju“ financijske konstrukcije. Troškovi vezani uz zdravstvene probleme nažalost ne biraju vrijeme, a uz sve ostalo, jako opterećuju kućne budžete. U takvim okolnostima, kad im je hitno potreban novac a nemaju dovoljno tekućih prihoda, ljudi lako zapadnu u očaj misleći da se nalaze u bezizlaznoj situaciji.



No ipak postoji jednostavno i brzo rješenje dolaska do prijeko potrebne gotovine. Radi se o otkupu zlata. Na taj se način mogu unovčiti odnosno zamijeniti za gotovinu bilo koji predmeti načinjeni od zlata. Tvrtka Auro Domus je prva u Hrvatskoj djelatnost otkupa zlata organizirala na pristupačan i profesionalan način.



Što sve otkupljuje otkup zlata?



Auro Domus otkupljuje sve vrste lomljenog zlata. Najčešće je to stari i nenošeni nakit, davno naslijeđene i demodirane ogrlice i narukvice, prstenje i naušnice. Takvi predmeti imaju različite udjele zlata, ali najčešće se radi o 14 ili 18-karatnom zlatu. Otkupljuje se i zubno zlato odnosno zlatni zubi – pločice najčešće dolaze u 22-karatnoj varijanti a krunice u 20-karatnoj. Kod otkupa zlatnih satova kao vrijednost se računaju samo masa i čistoća zlata od kojeg je izrađeno kućište sata. U poslovnicama Auro Domus-a možete prodati i sve vrste proizvoda od srebra, kao što su srebrni nakit, srebrni pribor, tacne, pepeljare, srebrnjaci i srebrne poluge.



Ukoliko niste sigurni je li vaš nakit zlatan, posjetite jednu od poslovnica Auro Domus-a, lidera u ovoj djelatnosti na hrvatskom tržištu. Tu će ga stručni djelatnici profesionalnom metodom provjeriti i utvrditi čistoću i masu zlata. Procjena predmeta je besplatna, a ponuda koju dobijete neobvezujuća. Važno je napomenuti i da pri otkupu zlatnog predmeta nije bitno njegovo trenutno stanje već količina i karataža zlata od kojeg je načinjen. Sama procedura otkupa zlata je pouzdana, diskretna i brza. Otkup zlata, kao i isplata, vrše se na licu mjesta. Stoga klijenti Auro Domusa iz poslovnice izlaze već za nekoliko minuta, s tisućama kuna u džepu.



Auro Domus – vaša adresa za otkup zlata



Ova tvrtka s dugom tradicijom, stručnim osobljem kao i brojnim zadovoljnim mušterijama, garantira besprijekornu uslugu. Tisuće klijenata prepoznali su otkup zlata u Auro Domus-u kao rješenje svojih financijskih problema te razborit način podebljanja kućnog budžeta. Korištenjem ove popularne usluge nekorišteno se zlato uz pomoć otkupa pretvara u novac koji onda omogućuje bezbrižnije planiranje troškova.



Auro Domus-ove poslovnice za otkup zlata nalaze se na stotinjak lokacija diljem Hrvatske. Kako za otkup zlata vlada veliki interes građana, sve se informacije mogu dobiti i pozivom na besplatni broj telefona 0800 73 72.