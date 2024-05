Tomašević komentirao ostavku Vučemilović: "Most će treći put dovesti HDZ na vlast"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je u četvrtak kako Možemo ne bi podržao Ivana Penavu iz DP-a za predsjednika Sabora u slučaju formiranja tzv. antikorupcijske većine jer smatra da bi ta osoba trebala doći iz koalicije Rijeke pravde koja je osvojila najviše mandata.

"Mi smo rekli što je nama prihvatljivo - da ćemo podržati plan SDP-a da se konstituira Sabor na način da se izabere predsjednika Sabora za kojeg smatramo da bi trebao biti iz SDP-a ili koalicije Rijeke pravde jer je ona dobila 42 mandata, više od svih drugih oporbenih stranaka, da se potom izglasaju antikorupcijski zakoni i da nakon toga idemo na nove izbore uz jednaka pravila igre kako bi ti izbori bili pošteniji nego što su bili ovi dosad", poručio je Tomašević govoreći o šansama da se formira kratkoročna tzv. antikorupcijska većina u Saboru koju zaziva ljevica.

S obzirom na to da je ranije naglasio kako Možemo! ne bi podržao Ivana Penavu, čelnika Domovinskog pokreta, za predsjednika Sabora, što je predložio Most, novinari su ga pitali je li time zabio zadnji čavao u lijes i potpuno srušio snove o formiranju te tzv. antikorupcijske većine bez HDZ-a. Tomašević pita u kojem bi to svemiru bilo pošteno da stranka koja je osvojila sedam mandata (Most) predlaže za predsjednika Sabora osobu iz stranke koja je osvojila 13 mandata (DP) pored SDP-a i koalicije Rijeke pravde, koja je osvojila 42 zastupnička mjesta.

"Mene zanima kad je SDP rekao da je to njima prihvatljivo. Ja sam uvjeren da prije svega njima to nije prihvatljivo", kazao je.

Dodao je kako se Most treba zapitati kako će se u cijeloj ovoj priči ponašati Vesna Vučemilović, koja je kao članica Suverenista ušla u koaliciji s njima u Sabor, a koja sada najavljuje kako nema šanse da će sudjelovati u toj antikorupcijskoj većini s ljevicom.

"I koja će očito glasati za HDZ-ovu većinu. Tu se oni trebaju zapitati koja je njihova odgovornost u tome. Ako Vučemilović na kraju podrži HDZ-ovu većinu, onda je Most treći put doveo HDZ na vlast", istaknuo je.

