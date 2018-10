Nakon što je dijelove zemlje sinoć pogodilo jako olujno nevrijeme, u Hrvatskoj se i danas očekuje umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom.

Očekuje se jača kiša, prije svega na moru i u gorskom dijelu zemlje gdje bi lokalno moglo biti obilnije oborine. Jugo će puhati ne samo olujnom nego i orkanskom snagom pa se zato očekuju daljnje poteškoće u prometu.

Vrijeme od jutra uglavnom umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom: prije svega na zapadu, a najviše na Jadranu te u predjelima uz Jadran i u gorju. Tu je lokalno moguća obilnija oborina. Puhat će jako i olujno jugo, a u kopnenom dijelu jugoistočni i južni vjetar, u gorju također olujan. Temperatura u unutrašnjosti oko 15, dok će na Jadranu biti većinom između 17 i 20 stupnjeva.



I poslijepodne može biti nešto kiše, uglavnom slabe, bit će promjenjivo i vjetrovito, južno i dosta toplo uz temperaturu iznad 20, mjestimice moguće i 23, 24 stupnja.



Vrlo, vrlo toplo za doba godine sutra i u Slavoniji i Baranji. Ovdje i do 25. Uglavnom će se zadržati suho, uz izmjenu sunca i oblaka i povremeno jak jugoistočni vjetar.



Na sjevenrom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj prevladvat će oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom, pri čemu oborina ponegdje može biti obilna. Olujno jugo, poslijepodne će mjestimice dosezati i orkansku snagu, a olujnog vjetra bit će i u gorju. Temperatura na moru oko 20 stupnjeva, u gorju malo svježije, između 15 i 17.



Slično i u Dalmaciji. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom koja također može biti obilna. Očekuje se vrlo vjetrovito vrijeme uz jako, olujno i orkansko jugo. Temperatura će većinom biti malo iznad 20 stupnjeva.

U utorak ujutro još će biti nešto kiše, osobito na istoku, nakon čega u većini krajeva slijedi razvedravanje i smirivanje vjetra, a kiše bi još moglo biti eventualno u gorju. U srijedu sunčanije i uglavnom suho, no već u četvrtak sa zapada nam stižu novi oblaci, potom i kiša. Bit će i malo manje toplo idućih dana, ali ne i hladno.I na Jadranu u noći na utorak i u utorak ujutro još može biti kiše, osobito na jugu gdje i tada postoji mogućnost i za obilniju oborinu. Zatim i ovdje razvedravanje, smirivanje vjetra, a oblačnije će se zadržati jedino na sjeveru. U srijedu i na Jadranu sunčanije i uglavnom suho, a u četvrtak novo naoblačenje, kiša i ponovno jačanje juga.

Iz HAK-a upozoravaju kako su mokri i skliski kolnici u većem dijelu zemlje. Smanjena je vidljivost zbog magle mjestimice u Lici i središnjoj Hrvatskoj te na dionicama autocesta: A1 između Bosiljeva i tunela Mala Kapela, A4 Goričan-Zagreb između Brezničkog Huma i Zagreba, A11 na dionici Jakuševec-Lekenik. Vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.