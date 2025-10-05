Kraj kiše, početak razvedravanja – tjedan donosi ugodnije vrijeme

Obilna kiša danas, kako je i najavljeno, najviše je palo na sjeverozapadu zemlje, dio u kopnenom području, u Zagrebu oko 50 milimetara, no ipak najviše oko Rijeke, na sjevernom Jadranu i posebno na zapadnoj obali sjeveru Istre, u blizini tršćanskog zaljeva, gdje je zabilježeno i stotinjak milimetara u jedno prijepodne.

Ciklona se sad premješta na jug, s njom seli i glavnina oborine: tijekom noći će postajati sve slabija, iako i sutra još, na istoku i jugu neće biti posve stabilno. Zbog zadržavanja određene količine vlažnog zraka, u gorju i u Slavoniji malo kiše bi će moguće i u utorak. Najvećim dijelom sljedećih dana ipak ćemo biti pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone pa će vrijeme u našoj zemlji biti uglavnom djelomice ili pretežno sunčano.



Prvo jutro u novom radnom tjednu na kopnu dakle dijelom vedro, na većem dijelu Jadrana i pretežno sunčano. U središnjoj i po kotlinama gorske Hrvatske moguća je magla. Na krajnjem jugu zemlje, malo promjenjivije, uz mogućnost za još malo kiše ili pljusak. U unutrašnjosti, i to više prema istoku puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu, posebno u Dalmaciji umjerena i jaka, na udare i olujna bura i tramontana. Jutarnja temperatura, u kopnenom području od 2 do 7, a na Jadranu između 8 i 13 stupnjeva.



Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, no uglavnom i suho. Najviša dnevna temperatura bit će oko 15 stupnjeva, toplije nego danas, no još uvijek daleko od vrijednosti na koje smo početkom listopada naviknuli.



U istočnim predjelima je uz promjenjivu naoblaku mjestimice tijekom dana moguće i malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, osobito u Baranji i Srijemu, a najviša dnevna temperatura će biti oko 13, 14 stupnjeva.



Gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran sutra poslijepodne očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na moru će puhati većinom umjerena tramontana. Dnevni maksimum temperature, u gorju će biti od 9 do 12, a na sjevernom Jadranu 18,19 stupnjeva.



I u Dalmaciji će najvećim dijelom prevladavati sunčano, nešto više oblaka zadržavat će se jedino na krajnjem jugu: oborina je pak izglednija prijepodne. Tu će biti i najvjetrovitije, puhat će umjerena i jaka bura i tramontana, pa je za ovaj dio zemlje Meteoalarm i dalje na snazi. Temperatura, ugodnih 20ak stupnjeva, no zbog vjetra će se činiti svježije.

Vrijeme idućih dana i za vikend

Vrijeme će sljedećih nekoliko dana u kopnenom području biti većinom djelomice sunčano, samo u utorak još uz više oblaka uglavnom u gorju i Slavoniji mjestimice je moguće malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, jutra će biti svježa, no danju zato ipak postupno toplije.



Što se tiče Jadrana, prevladavat će sunčano, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Jaka i na udare olujna tramontana puhat će još u utorak: zatim slabi i okreće na buru. I na moru će uz sunce u sljedećem tjednu ponovno biti toplije. Temperatura mora je između 19 i 22 stupnja, ono se sad već isto polako hladi, no dovoljno je za one hrabrije, a u sljedećem tjednu bit će vremena i za još poneki sunčani sat na plaži.



Stabilnije i sunčanije vrijeme očekuje nas sve do subote, moguće je da se ovakvo vrijeme produlji i na vikend, no prognoze za vikend još nisu sasvim pouzdane. Nove informacije donosimo sutra.