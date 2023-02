Znanstvenici su napravili važan korak ka razumijevanju glasova koje ljudi haluciniraju. Iza otkrića o kojem su se raspisali svjetski mediji, od New York Timesa nadalje, stoji ni više ni manje nego Hrvat. Riječ je o Pavi Orepiću, mladom znanstveniku iz Ploča sa švicarskom adresom. Kako je došao do otkrića, otkrio je za Dnevnik Nove TV.

Halucinacije - čak 70 posto oboljelih od shizofrenije čuje glasove koje nitko drugi ne čuje. Često su vrlo negativni. Takvi glasovi su jedan od vodećih uzroka samoubojstava. Postoji i teorija zašto dolazi do njih.



Kako mozak stvara čujenje glasova? "Mi to ne znamo. No, postoji jedna teorija koja kaže da ljudi koji čuju glasove zapravo razmišljaju, ali iz nekog razloga svoje misli pridružuju nekom drugom", objasnio je znanstvenik Pavo Orepić. Pa se doktor Orepić dosjetio nečega što nitko nije. U svom doktoratu simulirao je halucinacije kod - zdravih ljudi.



"Moj glas na snimkama meni zvuči uvijek nekako drugačije, kao da nije moj. To će isto reći većina ljudi. Od tu je krenuo doktor Orepić. Istražio je kako bolje prepoznati svoj glas da bi ga uopće mogao razlikovati od drugih. I u tome su pomogle, vjerovali ili ne, slušalice s koštanom provodljivošću", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.



"Taj eksperiment je pokazao da ljudi bolje raspoznaju svoj glas kad ga čuju kroz kosti u odnosu kad ga čuju kroz tipične slušalice", objasnio je Orepić. Što je dovelo do zaključka. "Naš glas nije samo zvuk, već multisenzorno iskustvo. Jer svaki put kad ja pričam, moj mozak procesuira ne samo zvuk, već i te vibracije", dodao je Orepić.



Kako bi to moglo pomoći ljudima koji haluciniraju? "Ako ljudi kad čuju glasove, stvarno razmišljaju i misle da to netko drugi priča pa onda je logično da je u srži problema pokazati: Ne, to si zapravo ti! I mi sad imamo alat kojima ćemo im pokazati kako oni zapravo zvuče", kazao je znanstvenik.

Znate li koliko je osnovica plaće jedne liječnice obiteljske medicine? "Novac je čak i najmanji problem u svemu tome"



Kad imate alat, puno je lakše pomoći. Ovakva istraživanja su važna, kažu nam u Vrapču. Mali je korak, ali put prema boljoj dijagnostici, samim time i liječenju.

"Još uvijek u psihijatriji manjka tih specijaliziranih, specifičnih instrumenata koji bi ciljali samo jedan set simptoma. Odnosno, samo jedan simptom i onda ga možda adekvatnije liječili kod osoba kod kojih on specifično stvara distres", istaknuo je Aleksandar Savić iz Klinike za psihijatriju Vrapče.

Porast oboljelih od raka dojke: "Imam osjećaj da otkrivamo malo više karcinoma u uznapredovalom stadiju"



Orepić nastavlja sa širim istraživanjima. Kao dijete FER-a, u cijelu priču planira uključiti FER, bolnicu Vrapče, ali i Rebro.

"Razgovarali smo uključiti i kliničku populaciju u ta istraživanja koja su krenula na zdravoj populaciji. To je, zapravo, onaj sljedeći korak koji će pokazati koliko to istraživaje može imati neke kliničke primjenjivosti. Koliko ti mehanizmi odgovaraju onome što vidimo kod kliničke populacije", rekao je Savić.



Pa će se pacijenti testirati i u Hrvatskoj. Orepićev doktorat je nominiran za doktorat godine. I to na fakultetu koji se uvrštava među najbolje na svijetu. Vijest o njegovom otkriću prenijeli su i svjetski mediji.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.