O novim ponudama za borbene avione Andrija Jarak govori s bivšim ministrom obrane, Antom Kotromanovićem.

Hrvatska iz drugog pokušaja kreće u kupnju vojne eskadrile od 12 aviona. Amerikanci i Šveđani danas su predali ponude za nove avione, a Francuzi i Izraelci nude polovne. Odgovora na najvažnije pitanje - koliko će to stajati i odakle novac, danas nije bilo. Koji će avioni čuvati hrvatsko nebo - znat će se iduće godine.

O borbenim avionima, njihovoj nabavci i potrebi, Andrija Jarak razgovara s bivšim ministrom obrane - Antom Kotromanovićem.

Na pitanje koji bi model osobno odabrao, Kotromanović kaže: "Teško pitanje".

No pozdravio je odluku da se u kupnju ide i da se očuva zrakoplovstvo s obzirom na krizu u kojoj se država nalazi. Smatra da Vlada sama mora odlučiti.

"Ja neću sada ulaziti u poslove Vlade. Ali Vlada bi već danas trebala znati i komunicirati s javnošću financijski okvir sa kojim raspolaže. Vrlo je bitno da znamo koji je financijski okvir da ne bismo opet za uho ili nos povukli velike ponude za nove avione koje smo dobili od dvije zemlje. Ako danas raspolažemo s milijardu, onda znamo da svi upadaju u igru. Ako imamo manje, onda su dvije automatski out", razložio je.

Na pitanje treba i Hrvatskoj 12 aviona ili je šest dovoljno, rekao je da je nemoguće sa šest aviona imati operativnu sposobnost jer su dva automatski na raspolaganju NATO-u, a dva će uvijek biti na nekakvom održavanju.

Priznaje da je odluka i geopolitička jer ćemo se vezati uz određenu zemlju idućih 20, 30 godina.

Tehničare treba osposobiti

"Pitali ste me koji tip aviona. Ja bih najradije volio gledati hrvatsko nebo čuva F16 zato što mi sa tom zemljom imamo vrlo dobre odnose. Oni su nam dosada nekoliko stotina milijuna dolara donirali kroz različite opreme. Naravno, treba sagledavati i mogućnosti i gospodarske aspekte", smatra.

Na pitanje treba li povjerenstvo proširiti i treba li se uključiti i predsjednik, odgovara da bi prvenstveno Ministarstvo trebalo donijeti tako važnu odluku te da se ni u svijetu predsjednik ne uključuje u takvo nešto. Smatra da je to stvar Vlade.

"Vladu treba razumjeti, treba ju ohrabriti. Mislim da predsjednik države neće imati ništa protiv da hrvatsko nebo čuvaju ili Gripeni ili F16 ili neki polovni avioni koji su također dobri", rekao je.

Do 2023. ističu resursi postojećih MIG-ova. Na pitanje misli da će se do tad završiti posao nabave novih aviona, odgovara: "Mislim da je bitno završiti proceduru i izabrati najbolju ponudu za nas. Hoće li nužno do 2023. u Hrvatsku doći taj tip aviona, nije bitno. Ionako nam treba puno vremena za prilagodu. Moramo osposobiti i obučiti 80-ak tehničara. Moramo jako puno inžinjera primiti unutar sustava koji će godinama morati učiti. To je potpuno nova oprema".

