Poznati hrvatski znanstvenik javio se nakon potresa od 7,5 i opisao kako je to izgledalo

Nuklearni fizičar Tonči Tadić sudjelovao je s hrvatskom delegacijom na sastanku DONES Steering Committeeja u japanskom gradu Hachinohe kad je zemlju pogodio potres.

Sjeveroistok Japana je oko 16:53 sati po lokalnom vremenu (09:53 po srednjoeuropskom) pogodio potres magnitude 7,5. Izdana su upozorenja na cunami, te je evakuirano više od 10 gradova. Tadić je na društvenim mrežama ispričao svoje iskustvo.

Uz njega su delegaciju činili Staša Skenžić, Kristina Tomić Luketić i Stjepko Fazinić.

"Bilo je malo panike kod svih na željezničkoj stanici, ali zanimljivo da svi Japanci kleknu i štite glavu. To ih uče još u školi. Vlakovi su prestali voziti pa su nam vratili novce od karata. Trebaju provjeriti sve pruge", napisao je na društvenim mrežama.

"U Misawu smo stigli taxijem, jer vlakovi ne voze i neće voziti cijelu noć. U Misawi nas je dočekao Lovro Basioli, predstavnik Instituta Ruđer Bošković u japanskom institutu za fuziju QST Rokkasho", dodao je.