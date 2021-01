Hrvatska liječnička komora već godinama upozorava da nam zbog nedostatka liječnika prijeti raspad sustava primarne zaštite. Koliko je situacija ozbiljna, pokazuje Hvar, gdje stalnog liječnika obiteljske medicine ne mogu pronaći ni uz financijske bonuse i plaćeni smještaj.

Čak i u ovim zimskim mjesecima Sućuraj na Hvaru je, barem ako pitate mještanina Matu Pavlovića, gotovo pa raj na zemlji. "Tor, polje, more, malo turizma, puna šaka brade. Ne može se potrošiti koliko se može zaraditi", kaže.



No problema ipak ima. Najistočnija općina otoka ponovno je ostala bez obiteljskog liječnika. "To je kao da nemate liječnika, dođete tamo, sami sebi postavite dijagnozu, pitate za lijekove ili nazovete za lijekove, niti vas tko što pita niti išta. Naprosto se ne stignete povezati s doktorima", objašnjava Ada iz Sućuraja.

Posljednja koja je otišla makedonska je liječnica kojoj je istekao dvogodišnji ugovor. "Mladi čovjek traži drugačiji način života i drugačije uvjete života. Odlazak na specijalizaciju normalan je slijed događaja nakon ambulante Sućuraj i života na otoku", istaknula je sestra iz mjesnog doma zdravlja Ida Franičević.

I mještani za njezinu odluku imaju razumijevanja. Kažu da je život na otoku težak za mlade. Nema ljekarne, liječnici samo dolaze i odlaze, a stižu i nove promjene. Već krajem godine u mirovinu ide i medicinska sestra Jadranka Franičević. "Ima ovdje dosta mladih ljudi, možda bi se koja medicinska sestra, možda bi koja i ostala, kao šta sam i ja prije četrdeset godina", nada se.

Nude im i novac i smještaj, ali nitko neće

Općina sa samo četiristo stanovnika liječnike pokušava privući i novčanim bonusima. Financira ih se sa pedeset tisuća kuna neto. I to nije sve. "Taj liječnik koji je tu iznad ambulante ima stan od osamdeset kvadrata, trosobni stan, na besplatno korištenje. Stan je opremljen“, potvrdio je vijećnik Mate Jelićić.

No ni takva ponuda trenutačno nije dala rezultata. "Ako se nitko ne prijavi na taj natječaj, onda će Dom zdravlja iz trenutačno postojećih zamjena osigurati zamjene, ali nažalost na način da će se nekoliko kolega rotirati svakih mjesec dana", pretpostavlja ravnatelj Doma Marko Rađa.

No ovo nije problem samo otoka. Slična situacija čeka uskoro cijelu državu. Prema podacima Hrvatske liječničke komore, trenutačno nam nedostaju 253 liječnika obiteljske medicine. U sustavu ih ima čak 655 starijih od šezdeset godina, pa upozoravaju da će nam uskoro nedostajati najmanje petsto liječnika, pa bi nam priče poput ove s Hvara mogle postati svakodnevica.

