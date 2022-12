I bez Čečena Hrvatska je na meti nezakonitih migranata. Iz općine Rakovica žale se da posljednjih 15 dana imaju pojačan priljev migranata. Jedva čekaju schengenski režim i nadaju se kako će pojačana kontrola vanjske granice Europske unije riješiti njihov problem.

"Došli smo iz Bosne i Hercegovine i želimo u Španjolsku u budućnosti, tamo je naše govorno područje i bolja zemlja", kazao je Louis s Kube.

Osim njih, mještanima su svakodnevica i državljani Sirije, Pakistana, Afganistana, Burundija. "Nije ugodno navečer šetati, pogotovo sam. To ne radim već dugo vremena, s obzirom na njih. Ne znam, možda su oni benigni i prolaze mirno, ali ipak ih ne bih voljela sresti onako u grupi kako idu", kazala je Mirjana iz Rakovice.

Rakovica je prva općina migrantima kada preko Bihaća uđu u Hrvatsku. Prelaze zelenu granicu, često preko Korane, koja se na nekim mjestima doslovno može pregaziti.

"Kroz centar prođe 150-200 izbjeglica dnevno. To je ono što vidimo. Oni borave na javnim mjestima, spavaju na javnim površinama, ulaze u tuđa dvorišta, ugostiteljske objekte", pojašnjava predsjednik MO-a Rakovica Mario Rubčić.

"Dobili smo poziv za izlazak na intervenciju, gorjela je jedna kuća. Vidjeli smo tragove migranata i ostalo je tu odjeće, obuće, ruksaka i kabanica", prepričava Josip Krizmanić iz DVD-a Rakovica.

Na raspolaganju su velika sredstva EU-a za poboljšanje standarda u nadzoru granice

Najveći problem je, kažu, nelagoda među stanovnicima. Posebno roditeljima s djecom. Denis iz Rakovice pojašnjava kako je prva kuća do njegove napuštena te da je njegov sin tamo vidio migrante, nakon čega se prepao i brzo uletio u kuću prepričavši mu što je vidio.

Često se koriste i školskom autobusnom linijom, jer njima je Hrvatska samo usputna stanica. Zadržavaju se kratko. Europska unija dala je Lijepoj Našoj na raspolaganje 120 milijuna eura za poboljšanje standarda u nadzoru i kontroli buduće vanjske granice EU-a.

"Države članice su nam ovom odlukom povjerile nadzor najdulje kopnene granice Schengena i kontrolu europske sigurnosti, a mi smo dokazali da mi to znamo raditi, da smo uspješno to obavljali i da ćemo to činiti i ubuduće", poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Na to računaju i u Rakovici.

Policijski službenici iz Slavonskog Broda pronašli na granici tri mrtva tijela: Uputili su apel nezakonitim migrantima i aktivistima

Što će biti s nezakonitim migrantima nakon ulaska u Schengen? "Pred Hrvatskom je sada veliki posao"

"Upravo tu treba najjače snage tu usmjeriti, ovo je usko grlo RH, 44 km od dvije granice s Bosnom i Slovenijom, i definitivno da oni sami po svom nahođenju gledaju da će tu najbrže proći i tu treba uložiti dodatne napore pa i zaposliti dodatne policijske snage", mišljenja je načelnik Rakovice Mihovil Bićanić.

U 11 mjeseci evidentirano je 44.813 osoba u pokušaju nezakonitog ulaska u Hrvatsku te je procesuirano 724 krijumčara ljudi.

Više o migrantima koji nezakonito prelaze hrvatsku granicu pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Katarine Jusić Mezge.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.