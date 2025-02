Radić za DNEVNIK.hr odgovorio gdje je Dabrina puška: "Ma kakav trofejni kalašnjikov, dajte molim vas"

"Ne znam što bih uopće rekao na to, to je takva glupost da ne mogu ni komentirati", rekao Mario Radić iz stranke DomiNo za DNEVNIK.hr, komentirajući optužbe svog bivšeg stranačkog kolege i brata, bivšeg ministra poljoprivrede Josipa Dabreda je puška kod njega, ronično dodavši "Je je, kod mene je..., dajte molim vas".

Dabro je na današnjoj konferenciji za medije kazao kako su snimke njega kako puca iz pištolja, a zatim i iz kalašnjikova, namjerno puštene kako bi ga se diskreditiralo.

Radića je posebno zasmetala sintagma koju je Dabro upotrijebio, rekavši da je riječ o trofejnoj puški njegovog pokojnog oca.

"Jeste li vi uopće ikada čuli za trofejni kalašnjikov? To uopće ne postoji, kakav trofejni kalašnjikov njegovog oca", zapitao se.

"To je sto posto glupost, ako pratite tijek rečenice, on kaže 'to je trofejni kalašnjikov mog pokojnog oca, kojeg sam ja njemu dao. Dajte molim vas", kazao je Radić koji se trenutnu nalazi u Sloveniji.

"Zora očajnika"

O cijelom su se slučaju iz stranke DomiNo uskoro oglasili priopćenjem.

"U medijima su jutros osvanuli navodi u kojima glavni tajnik Domovinskog pokreta i bivši ministar poljoprivrede, Josip Dabro, na konferenciji za medije pokušava povezati predsjednika stranke Dom i nacionalno okupljanje Maria Radića sa spornim snimkama u kojem Dabro barata oružjem", stoji u priopćenju stranke u kojoj zatim navode Radićevu izjavu:

"Shvaćam najnovije akrobacije okrivljenika Dabre. Po našem kaznenom zakonu, okrivljenik ima pravo braniti se svim sredstvima i alatima – čak i upotrebom laži koje dosežu granice naučne fantastike. Po mojim saznanjima, Dabro je već davao različite izjave o oružju koje je koristio, odnosno kome ga je predao. Naravno, nijedna od tih izjava nije istinita, kao ni serija lažnih tvrdnji o navodima mjesta pucanja, "manevarskim" mecima i sličnim izmišljotinama. Možda će uskoro tvrditi da ima blizanca koji je zapravo izvršio navedene radnje, a ne on. S gnušanjem odbacujem bilo kakvu vezu s ovim bizarnim optužbama. Ukratko, ovo je zora očajnika seoskog krivokletnika'', poručio je Radić.