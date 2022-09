Početkom iduće godine na snagu stupa novi Zakon o radu i to zbog europskih direktiva. Trebao bi donijeti balans između privatnog i poslovnog života te transparentne radne okolnosti. Na papiru je puno novosti, no u praksi neke su samo kozmetičke, a rijetke prave reformske. Sve o izmjenama pripremio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Kako je izvijestio reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš, možda najvažnije odredbe odnose se na reguliranje rada na određeno vrijeme.

Nema više beskonačnih mjesečnih ugovora kojima su poslodavci radnike držali u neizvjesnosti od prvog do 31. u mjesecu.

Poslodavac više ne može ponuditi više od tri ugovora na određeno vrijeme i to unutar tri godine. A kad se ispucaju te mogućnosti, za novi ugovor na određeno mora proći pola godine.

Nadzirat će Porezna uprava da poslodavac tu ne mulja kroz tvrtke kćeri, no naravno ima tu i mnogih iznimki kojima će se loviti siva zona.

Sve u svemu, Vlada se nada da će time broj ugovora na neodređeno porasti.

Regulacija dodatnog rada

Na ruku radnicima trebala bi ići i regulacija dodatnog rada, odnosno povećanje budžeta radom kod drugog poslodavca.

Primjerice, da reporter Dnevnika Nove TV nakon Dnevnika još jednu smjenu odradi u trgovini.

Do sada to tako nije bilo pravno regulirano. Radnik više neće trebati dopuštenje matičnog poslodavca, ali će ga o dodatnom angažmanu morati obavijestiti.

Ipak, matični poslodavac moći će zabraniti takav rad, ako je protivan zakonskoj zabrani natjecanja - primjerice - reporter Dnevnika Nove TV ne bi mogao dodatno raditi kod konkurencije.

A kako biti kod kuće kad trebate biti na poslu? Novi zakon regulirat će pravo na odsutnost s posla zbog osobito važnih i hitnih obiteljskih razloga radnika i to će biti plaćeno, a radnici će moći tražiti i do pet dana godišnje neplaćenog za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva.

Dogovaranje plaća isključivo u bruto iznosu

Plaće će se morati dogovarati isključivo u bruto iznosu.

Nema više isplate na ruke - morat će biti na transakcijskom računu.

A u izvanrednim okolnostima radnik će imati pravo na naknadu 70 posto prosječne plaće.

Rad od kuće

U digitalnom dobu posao se mijenja - mnogi rade kod kuće - moći će to i dalje, a poslodavac će im morati osigurati zaštitu na radu, a radi održavanja opreme neće moći ulaziti u kuću bez najave.

Plaća zbog rada od kuće ne smije biti manja nego u prostorima tvrtke, a zbog bolesti ili roditeljstva radnik će moći tražiti privremeni rad od kuće.

Rad putem interneta i digitalnih platformi preko posrednika - primjerice - vožnje taksija, dostave i slično imat će za cilj suzbiti prikriveno zapošljavanje i detaljno će se urediti, no taj će dio u stvarnosti zaživjeti tek 2024., pa su brojne promjene još moguće.

Radit će se i dalje do 65. godine, tu novosti nema. Javno savjetovanje bilo je u špici turističke sezone, kad su svi na godišnjem pa je i prošlo ispod radara. Upozoravala je na to i pučka pravobraniteljica, no što je - tu je.

