Petek o novom zagrebačkom stadionu i potezu vlasti: "Ne znamo koliko je projekt koštao, a izradio ga je prijatelj i kolega zamjenika Korlaeta." Oglasili se i iz Grada Zagreba

Projekt je tek predstavljen, a repovi se već vuku. I to tamo gdje bi se čovjek najmanje nadao, upozorava SDP-ov gradski zastupnik Renato Petek.

"Već sada dobio sam informaciju da je ovaj projekt naručen putem narudžbenice, ne znamo koliko je koštao, a izradio ga je prijatelj i kolega od zamjenika Korlaeta. Osim toga, on je suprug vijećnice Možemo na razini Grada Zagreba u mjesnoj samoupravi", kaže Petek.

Informacija je točna - potvrdio je to i arhitekt Vladimir Kasun, koji je uz pokojnog Borisa Koružnjaka, autor idejnog projekta.

"Moja supruga je nezavisni kandidat bila na listi za vijeće mjesnog odbora Cvjetnica na listi Možemo. Mislim da je to apsolutno nevažno u čitavoj priči", kaže arhitekt.

Važno je u političkom kontekstu, jer gradonačelnik Tomašević zbog ovakvih je stvari skupljao bodove kritizirajući prethodnika Bandića.

"Nadam se da nema ničega tu, možda splet okolnosti, ali zato treba biti potpuno otvoren oko trošenja novca kako ne bi bilo sumnje kako se ne bi počelo izvlačiti, kao što se nekoć izvlačilo bivšem gradonačelniku", ističe Petek.

Budući je riječ o prvom velikom projektu ove gradske vlasti, ni najmanjih sumnji ne smije biti. Grad će dobiti suvremeni stadion od

12.000 mjesta. Imat će viseće vrtove, spremnike za kišnicu, a na krovu panele za struju.

"Ovaj projekt je jedna stepenica do onog glavnog projekta, a to je stadion u Maksimiru i on se treba realizirati najabolji mogući i najbrži način da bi se ubrzao proces koji traje niz godina", kaže Kasun.

Bit će tu i 500-tinjak novih parkirališnih mjesta za građane kada nema utakmica i zona za rekreaciju.

"Nadam se da će to zaista tako biti, sviđa mi se to", kaže Vinka.

"Fala Bogu, već je bilo vreme", rekao je Dubravko.

Iako se detalji financiranja još ne znaju, rok za dovršetak postavljen je vrlo ambiciozno - proljeće 2025. Paralelno se radi i na rješavanju imovinskopravnih odnosa oko Maksimira i tu su rokovi ambiciozni.

"U kojem bi roku papiri trebali biti spremni? Ja se nadam sigurno ove godine, ali nadam se i kraće", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Vrijednost investicije je 20 milijuna eura.

Odgovor Grada

Stigao je i odgovor Grada Zagreba - poručuju da je za izradu idejnog projekta provedena jednostavna javna nabava, a natječaj nije trebalo provesti.

Naglašavaju i da supruga suatora nije članica, nego je, kao i 600 ostalih, ušla s liste kao nezavisna.

