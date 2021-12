Velik uspjeh za hrvatsku umjetnost! Četiri kustosice časopis Art Review uvrstio je na listu Power 100, najutjecajnijih ljudi 2021. u svijetu suvremene umjetnosti. Ženskom kustoskom kolektivu WHW to nije prvi međunarodni uspjeh, a na listi su pretekle i direktora Facebooka Marka Zuckerberga.

Ivet Ćurlin, Nataša Ilić, Sabina Sabolović i Ana Dević - četiri su trenutno najutjecajnije Hrvatice u svijetu suvremene umjetnosti.

''Izuzetno nas veseli vidjeti da se takva jedna lista posljednjih godina puni i imenima koja dolaze iz različitih geopolitičkih pozicija'', istaknula je Dević.

Djeluju kao kustoski kolektiv What, How & for Whom/WHW. Prije dvije godine postigle su dotad nezamislivo, naime, odabrane su za vođenje Kunsthalle Wien - vodeće institucije za suvremenu umjetnost u Beču te jedna od najznačajnijih europskih kulturnih institucija, a Dević objašnjava: ''Prvi put je na jednu takvu poziciju odabrana kolektivna pozicija, koja pritom još uključuje ženski kolektiv''.

Iako je iza njih niz međunarodnih projekata, među kojima i Istanbulski bijenale, i dalje žele podupirati domaće autore.

Neprofitna Galerija Nova u centru Zagreba zahvaljujući ovim uspješnim kustosicama djeluje već 18 godina, a uskoro će i nova izložba, koja će se baviti radom u kulturi.

Od samih početaka njihov rad prati likovni kritičar i kustos Marko Golub. Popis magazina Art Review, poručuje, samo potvrđuje njihovu vrijednost koja je prepoznata i izvan Hrvatske: ''U tih 20-ak godina mislim da je vrlo jasno utjecao i na internacionalnu vidljivost Zagreba i Hrvatske. Svaki njihov projekt zapravo povlači kao svoju temu, ne umjetnost kao takvu, nego upravo njenu relevantnost za društvo u kojem živimo''.



Prvo mjesto na popisu zauzeo je američki umjetnik Beeple, sa svojim nezamjenjivim tokenom, odnosno radom koji postoji samo u virtualnom svijetu. Na posljednjem mjestu je šef Facebooka Mark Zuckerberg, koji se na popisu našao zbog svojeg Metaverzuma - novog smjera društvene mreže u kojoj bi se, među ostalim, trebala naći i virtualna umjetnost.

