Objavljeni prvi rezultati: Pogledajte gdje Trump pobjeđuje

Dan je izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje Donald Trump i Kamala Harris vode mrtvu trku za Bijelu kuću.

Associated Press (AP) predviđa da će Trump pobijediti u Indiani i Kentuckyju, dok je Harris odnijela pobjedu u Vermontu. AP svoje prognoze objavljuje prije nego što se svi glasovi prebroje te može doći do promjene u konačnom rezultatu, ali to se rijetko događa.

Trump je dosad osvojio 19 elektorskih glasova, a Harris 8. Za pobjedu ih je potrebno najmanje 270.

Objavljeni su i rezultati dosad prebrojanih glasova u Georgiji, jednoj od sedam ključnih država koje će vjerojatno odrediti tko će biti predsjednik. Prebrojeno je 3 posto glasova – Trump je dosado osvojio 51, a Harris 48,5 posto glasova.

Sve o izborima u SAD-u možete pročitati OVDJE.

